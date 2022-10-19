Победа Украины на поле боя не положит конец войне: Кислица указал на важный нюанс

Сергей Кислица назвал условия переговоров с РФ / Фото facebook/Sergiy Kyslytsya

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что переговоры Киева и Москвы состоятся, когда страна-агрессор будет готова вести их условиях Украины. Однако это точно произойдет не при нынешнем президенте РФ Владимире Путине.

Как рассказал Кислица в интервью LIGA.net, Украина не отказывалась от переговоров с РФ, но четко обозначила условия, при которых они состоятся.

"Разве кто-то сказал, что нужно вырвать из словаря страницу со словом "переговоры"? Такого не было. Когда РФ, и точно не при Путине, будет готова вести переговоры – например, о выплате репараций – конечно мы будем с ними говорить. И такие переговоры наверняка начнутся, когда РФ будет разбита", – сказал Кислица.

Дипломат уверен, что переговоры стран Запада с Россией без участия Украины – невозможны, поскольку ни одна ответственная страна не пойдет на договоренности за спиной Киева.

Военная победа не положит конец войне

Кислица считает, что военная победа в бою, каким бы решающим он ни был, не положит конец войне.

"Когда в РФ правительства, парламенты и общество не захотят больше с нами воевать, – тогда закончится война", – подчеркнул дипломат.

Постпред Украины в ООН добавил, что нельзя допустить ситуацию, когда партнеры на следующий день после окончания войны начнут жить привычной жизнью. Кислица уверен, что ничего не закончится, пока все виновные не будут наказаны.

"А в более широкой перспективе – пока РФ не вернется на путь построения демократической страны, она будет оставаться угрозой в регионе и мире", – резюмировал дипломат.

Переговоры Украины и России

Руководитель страны-агрессора РФ Путин 30 сентября подписал "документы" об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он предложил Киеву "переговоры". Говорить об аннексированных территориях диктатор не собирался, а Украина, по его версии, должна была сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам, но уже не с Путиным. По его словам, с Путиным Украина уже говорила, а после аннексии политического диалога не будет. Украинское государство ждет новой власти в России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политическом диалоге с Россией. Глава государства ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

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