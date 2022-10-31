УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить США

31 октября 2022, 08:03

Лидер США Джо Байден вряд ли пойдет на китайскую сделку. Ведь сдача Тайваня для Америки является крайне болезненной, заявил российский оппозиционер.

Путин, Каспаров
Путина "сдают" - Каспаров раскрыл детали / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Российский оппозиционер и 13-тый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Китай и США могли бы обсуждать сделку относительно Тайваня и России.

По словам Каспарова, Си Цзиньпин получил абсолютную власть, которой не было со времен Мао Цзедуна, и он с ней расставаться не собирается.

"Его власть базируется на том политическим курсе, который сегодня доминирует. Это агрессивный курс на оккупацию Тайваня. Они называют это воссоединением, но это оккупация. Потому что Тайвань - это независимая страна. Сделать это без вступления в конфликт с Америкой нельзя, и Си Цзиньпин прямым текстом предлагает сделку – мы сдаем Путина, вы сдаете Тайвань. Это достаточно очевидный текст, который идет практически напрямую", - отметил он в интервью изданию Obozrevatel.

При этом Каспаров считает, что лидер США Джо Байден вряд ли пойдет на такую сделку.

"Сдача Тайваня для Америки мне кажется крайне болезненной", - сказал он.

По его словам Тайвань - это не только геополитический вопрос, но и экономический, так как является крупнейшим в мире производителем полупроводников.

"Сегодня американская индустрия зависит от Тайваня. Если в руки Китая попадает этот приз экономический, то Китай резко усиливается, а крах России означает, что у Китая появляется возможность поживиться добром в виде российских земель на Дальнем Востоке и восточной Сибири. Американцы к этому не готовы. Поэтому, я думаю, что это предложение зафиксировано, но реализовано сразу не будет, так как вот этот риск безусловно существует", - считает Каспаров.

Какая судьба ждет Россию

Российский оппозиционер добавил, что, по его мнению, у РФ "есть только одна развилка – это либо китайский сателлит с какими-то отколовшимися на западе образованиями, типа современной новгородской республики, либо попытка сохранить основную часть России, может быть без Чечни и так далее, но любой ценой найти возможность воссоединиться с Европой".

"Никаких других вариантов не существует. Я полагаю, что американцы тоже это понимают, и поэтому пока к китайской сделке они не готовы, а Си Цзиньпин очень здраво подходит к этому вопросу и понимает, что Путин уже реально проигравший, сдать Путина в обмен на Тайвань - это крайне выгодный обмен для китайцев. Потому что Тайвань это то, что их реально интересует, а там с россиянами потом можно разбираться", - добавил он.

Сам российский диктатор вряд ли понимает, что его "сдают".

"Если судить по последней речи, он уже ничего не понимает. Я полагаю, что тот факт, что Си Цзиньпин его не поздравил с семидесятилетием, а через 2-3 дня поздравил таджикского президента Рахмона с тем же семидесятилетием, для Путина был более чем очевидным сигналом, что его уже списали", - резюмировал Гарри Каспаров.

Как сообщал Главред, политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не исключает прямого масштабного столкновения Китая и США из-за Тайваня. Оно может произойти уже в 2023 году.

Кулик также считает, что Китай может воспользоваться поражением России в войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. В случае развала китайские власти захотят взять под свой контроль самые выгодные для них российские территории.

Тайвань - что это за страна?

Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим.

Будучи одним из четырех "азиатских тигров", она является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

Другие новости:

Гарри Каспаров Владимир Путин новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:47

Массовая ракетная атака по Украине: есть "прилеты", ряд областей без света и воды

08:35

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди

08:30

Гороскоп на сегодня 31 октября 2022: Львам – ложь, Водолеям – неприятности, Рыбам – доход

08:26

Оккупанты устроили террор жителям Херсонщины: пытаются заставить их уехать из областиВидео

08:15

Ракетный удар по Киеву: в столице прогремели мощные взрывы, часть города обесточена и нет воды

Реклама
08:03

"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить СШАВидео

07:12

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов, 2 склада с боеприпасами, танк и "Акацию" врага

06:47

Путин надеется на суровую зиму и продолжит войну в 2023 году - ISWВидео

06:36

Что делать с Путиным: объяснение на примере грязной, наглой, вонючей крысымнение

06:16

Гороскоп на ноябрь 2022 для Стрельцов: названы самые удачные и прибыльные дниВидео

05:20

Украину накроет холодрыга: синоптики рассказали, когда и где ждать резкого похолоданияВидео

04:13

"Наступает его конец": бывший посол Беларуси назвал самый большой страх ЛукашенкоВидео

03:20

Бомбезная закуска за 60 гривен: необыкновенный рецепт на Новый год 2023Видео

03:10

Синоптики рассказали, когда в Украину придут морозыВидео

02:05

У Украины не будет потерь новых территорий: прогноз военного эксперта

01:31

Дьявольски красива: украинская звезда Викингов Кэтрин Винник показала фигуру в кожаном комбинезоне

00:51

Приметы на 31 октября: всего 1 традиция поможет обрести здоровье и деньги на весь годВидео

30 октября, воскресенье
23:52

Украину ожидает еще один резкий скачек цен на продукты: что подорожает больше всегоВидео

23:28

"Пшеница-убийца": Зеленский высмеял "причину" выхода России из "зерновой сделки"Видео

23:04

ВСУ пойдут вперед: эксперт спрогнозировал, какие города освободят на ХерсонщинеВидео

Реклама
22:30

3 дня в неделе, когда голову категорически нельзя мыть: можно привлечь большие бедыВидео

22:28

Мощный залп артиллерии ВСУ обезглавил "элитную" танковую армию оккупантов РФВидео

22:12

"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездитьВидео

21:57

"Цепные псы" Путина "мочат" генералов: экс-полковник ФСБ рассказал о чистках в РФВидео

21:52

"Многие дома без света целый день": в Киеве вводят жесткие графики отключения электроэнергииВидео

21:39

Гороскоп на ноябрь 2022 для Весов: неожиданность, прибыль и любовный треугольникВидео

21:27

Голос країни-12 - 9 выпуск: итоги второй части Вокальных боевВидео

21:22

Зерновой шантаж: РФ заблокировала в "морском коридоре" более 200 судовВидео

20:58

Данилов набросился на Россию и резко отреагировал на новую причину выхода из "зерновой сделки"Видео

20:55

"Прилеты" у Антоновского моста: в захваченном РФ Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

20:37

Гороскоп на ноябрь 2022 для Дев: начинается период неожиданных событий и переменВидео

20:23

"Бавовна" в России: после "прилета" под Белгородом резко пропал светВидео

20:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

20:05

Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек

19:59

Новая волна мобилизации: в ВСУ назвали главное условие усиления призыва в УкраинеВидео

19:55

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

19:29

Андрей Шевченко показал редкое фото повзрослевшего красавца-сына

19:27

Атака на базу ЧФ: в Севастополе могли уничтожить 9 кораблей РФ - капитан 1 рангаВидео

19:12

Готовы ли россияне отдать жизнь за Крыммнение

19:07

"Эвакуация" оккупантов с Херсонщины: армия РФ хочет забрать артустановки с правого берега - ГенштабВидео

Реклама
18:55

В Турции "научат" Bayraktar сбивать ракетами "воздух-воздух" иранские дроны-камикадзеВидео

18:34

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: подробностиВидео

18:30

Удар с "зернового" судна: у Шойгу сочинили новый фейк об атаке на корабли РФВидео

18:13

Лучше Черной мамбы: 16-летняя дочь Ольги Фреймут едва втиснула пышные формы в облегающий комбинезон

18:10

Устроила "пожар" фанатам: знаменитая украинская спортсменка показала сочные губы и пышный бюстВидео

17:59

ВСУ пошли вперед в Бахмуте: прорвали оборону оккупантов и заняли новые позицииВидео

17:40

Пытаются захватить уже 8 месяцев: Буданов рассказал, почему Россия не может отстать от БахмутаВидео

17:32

"Диверсионная операция": эксперт выдвинул неожиданную версию взрывов в СевастополеВидео

17:23

Юрий Романенко. Запад решился быстрее добить РоссиюВидеоблоги

17:11

"Предателя настигла карма": ВСУ ликвидировали оккупанта из Макеевки, который воевал с 2014 годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять