"Сдача Путина в обмен на Тайвань": Каспаров рассказал о сделке, которую Китай мог предложить США

Путина "сдают" - Каспаров раскрыл детали / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Российский оппозиционер и 13-тый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Китай и США могли бы обсуждать сделку относительно Тайваня и России.

По словам Каспарова, Си Цзиньпин получил абсолютную власть, которой не было со времен Мао Цзедуна, и он с ней расставаться не собирается.

"Его власть базируется на том политическим курсе, который сегодня доминирует. Это агрессивный курс на оккупацию Тайваня. Они называют это воссоединением, но это оккупация. Потому что Тайвань - это независимая страна. Сделать это без вступления в конфликт с Америкой нельзя, и Си Цзиньпин прямым текстом предлагает сделку – мы сдаем Путина, вы сдаете Тайвань. Это достаточно очевидный текст, который идет практически напрямую", - отметил он в интервью изданию Obozrevatel.

При этом Каспаров считает, что лидер США Джо Байден вряд ли пойдет на такую сделку.

"Сдача Тайваня для Америки мне кажется крайне болезненной", - сказал он.

По его словам Тайвань - это не только геополитический вопрос, но и экономический, так как является крупнейшим в мире производителем полупроводников.

"Сегодня американская индустрия зависит от Тайваня. Если в руки Китая попадает этот приз экономический, то Китай резко усиливается, а крах России означает, что у Китая появляется возможность поживиться добром в виде российских земель на Дальнем Востоке и восточной Сибири. Американцы к этому не готовы. Поэтому, я думаю, что это предложение зафиксировано, но реализовано сразу не будет, так как вот этот риск безусловно существует", - считает Каспаров.

Какая судьба ждет Россию

Российский оппозиционер добавил, что, по его мнению, у РФ "есть только одна развилка – это либо китайский сателлит с какими-то отколовшимися на западе образованиями, типа современной новгородской республики, либо попытка сохранить основную часть России, может быть без Чечни и так далее, но любой ценой найти возможность воссоединиться с Европой".

"Никаких других вариантов не существует. Я полагаю, что американцы тоже это понимают, и поэтому пока к китайской сделке они не готовы, а Си Цзиньпин очень здраво подходит к этому вопросу и понимает, что Путин уже реально проигравший, сдать Путина в обмен на Тайвань - это крайне выгодный обмен для китайцев. Потому что Тайвань это то, что их реально интересует, а там с россиянами потом можно разбираться", - добавил он.

Сам российский диктатор вряд ли понимает, что его "сдают".

"Если судить по последней речи, он уже ничего не понимает. Я полагаю, что тот факт, что Си Цзиньпин его не поздравил с семидесятилетием, а через 2-3 дня поздравил таджикского президента Рахмона с тем же семидесятилетием, для Путина был более чем очевидным сигналом, что его уже списали", - резюмировал Гарри Каспаров.

Как сообщал Главред, политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не исключает прямого масштабного столкновения Китая и США из-за Тайваня. Оно может произойти уже в 2023 году.

Кулик также считает, что Китай может воспользоваться поражением России в войне, которую диктатор Владимир Путин развязал против Украины. В случае развала китайские власти захотят взять под свой контроль самые выгодные для них российские территории.

Тайвань - что это за страна? Тайвань (Республика Китай, не путать с КНР) - островное государство с ограниченным международным признанием в Восточной Азии. В первой половине XX века была однопартийной страной, признанной международным сообществом, что имела юрисдикцию над материковым Китаем; однако со второй половины века является демократическим государством, которое контролирует остров Тайвань и ряд других мелких островов, хотя де-факто поддерживает отношения со многими иностранными государствами. Материковый Китай, в свою очередь, стал коммунистическим. Будучи одним из четырех "азиатских тигров", она является 26-й по величине экономикой в мире. Новейшие технологии играют ключевую роль в промышленности страны. В Республике Китай на высоком уровне находятся свобода слова, здравоохранение, образование, экономические свободы и тому подобное.

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