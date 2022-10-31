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"Зеленский пойдет на переговоры": престарелый фанат Путина Берлускони выдал бред о завершении войны

31 октября 2022, 13:57

Сильвио Берлускони считает, что Украина якобы может пойти на переговоры с Россией.

Путин, Берлускони, Крым
Сильвио Берлускони печально известен своей любовью к Владимиру Путину / Reuters

86-летний Сильвио Берлускони, который ранее занимал пост премьер-министра и являющийся лидером партии "Вперед, Италия!", входящей в нынешнюю правительственную коалицию, предложил странную идею, как завершить войну в Украине.

Итальянский политический пенсионер считает, что Украина якобы может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и взамен будут предлагать только помощь в восстановлении, сообщает La Repubblica.

"(Переговоры между Украиной и РФ) возможны, только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если взамен Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов. В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров", - почему-то решил скандальный фанат Путина.

На возражения журналиста о том, что РФ должна вывести войска с территории Украины, Берлускони заявил, что вопрос вхождения Крыма в состав РФ обсуждаться не должен, но на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада.

Кроме того, он также выдал смехотворную сентенцию о том, что Путин – якобы "человек мира".

Ранее Берлускони говорил, что он готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Киева и Москвы. Также он утверждал, что санкции против России, дескать, никак не влияют на экономическое состояние страны-агрессора.

За несколько месяцев до этого заявления, в мае, Берлускони заявлял, что Европа якобы должна "заставить" Украину принять требования России для, дескать, завершения войны. Политик призвал "надавить" на Киев.

Смотрите видео ТСН - Берлускони заявил, что он "глубоко разочарован" Путиным, а действия армии РФ в Украине назвал военным преступлением

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Владимир Путин Сильвио Берлускони война России и Украины
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