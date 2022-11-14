В Европарламенте готовятся объявить Россию страной-террористом на следующей неделе

ЕС, Путин / pixabay

С 21 ноября в Европарламенте состоится голосование по признанию России страной-террористом.

Как сообщается на сайте Европейской народной партии, которая является крупнейшей политической группой в Европарламенте 176 депутатов из разных стран, голосование пройдет на следующей неделе.

"На следующей неделе мы проголосуем за резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении говорится про "резкое неодобрение присутствия России" на саммите G20 на Бали.

"Мы разрешаем одному из руководителей террористического государства участвовать на равных в дискуссии о будущем мира — вот что значит позволить Лаврову сесть за один стол с остальными лидерами G20. Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами", - заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене (ЕНП).

Так, депутаты Европейской народной партии хотят признать Владимира Путина, Александра Лукашенко и других причастных к российской агрессии против Украины военными преступниками и начать против них международное судебное разбирательство.

Статус России как государства-спонсора терроризма

Журналисты американского издания The Washington Post еще в середине апреля писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал его поспособствовать признанию России государством-спонсором терроризма.

Отмечалось, что Байден выразил готовность рассмотреть варианты с целью усиления давления на Москву. Решение о новом статусе для России может привести к санкциям в отношении десятка других стран, которые работают с российским государством и заморозке активов РФ в Штатах.

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