Графики больше не действуют: в Киеве вводят экстренные отключения света

Сейчас в столице есть прилеты от российских ракетных ударов.
Из-за масштабной ракетной атаки со стороны российских оккупантов в Киеве вводят экстренные отключения света.
Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.
"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
Россия атаковала Киев ракетами
Днем, 15 ноября, в Украине прозвучала масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева.
Как сообщил мэра Киева Виталий Кличко, еще несколько ракет сбили системы ПВО.
"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий", - написал он.
Между тем Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице были сбиты четыре ракеты.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба попросил жителей Киевской области оставаться в безопасных местах. Есть угроза ракетных обстрелов области.
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