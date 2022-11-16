"Экономика РФ ляжет за один день": эксперт объяснил, как НАТО может ответить на удар по Польше

НАТО может ответить России даже не военным способом, считает Олег Жданов / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что если НАТО решит ответить на ракетный удар по Польше, то российский диктатор Владимир Путин проиграет все.

"Путин сделал стратегически очень мудрый шаг. Он поставил НАТО на растяжку. Путин пошел ва-банк, это ставка на все", - сказал он в комментарии Главреду.

Причем, по словам Жданова, НАТО может ответить России даже не военным способом, а, например, санкциями.

"Ведь страны-члены НАТО – это те же страны Большой семерки, за исключением Японии, они же и страны Большой двадцатки. Они просто введут такие санкции, что экономика России ляжет в один день. Они могут обвалить всю финансовую систему России одним введением санкции. Им не надо поднимать самолеты, бомбить Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и т.д. Они сделают то, о чем мы просили", - предположил эксперт.

Также, по словам Жданова, Запад может закрыть небо над Украиной.

"В любом случае, для нас этот инцидент не будет иметь больших последствий. Потому что хуже нам уже не будет. Ведь Путин пытается эскалировать ситуацию, поднять уровень этого конфликта. Здесь уже Путин будет торговаться с НАТО не за Украину, а за красивый проигрыш НАТО. Он уже не в том положении, чтобы просить отдать ему Украину и обещать разойтись мирно, нет. Он будет оговаривать условия проигрыша НАТО. Если НАТО проглотит, оно пойдет по пути раскола, а Путин ударит ещё раз", - добавил военный эксперт.

Как сообщал Главред, Олег Жданов считает, что ракетный удар по Польше был преднамеренным, его цель - повышение ставок страной-агрессором РФ.

Ракетный удар по Польше

15 ноября в Польше прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. "Прилет" зафиксировали по местной зерносушилке. В результате погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам нацбезопасности и обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Информация по радиолокационным следам ракеты была предоставлена НАТО и Польше. Кто запустил ракету и откуда она была выпущена - не уточняется.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

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