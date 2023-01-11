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У любовницы Путина нашли элитную квартиру в Петербурге: росСМИ раскрыли детали

11 января 2023, 14:59
130-метровая квартира находится в историческом центре Санкт-Петербурга на Большой Московской улице.
Светлана Кривоногих
Светлана Кривоногих / Проект

У любовницы президента страны-агрессора Владимира Путина Светланы Кривоногих есть еще одна элитная квартира в РФ.

Как пишут журналисты проекта Можем объяснить, 130-метровая квартира находится в историческом центре Санкт-Петербурга на Большой Московской улице.

Отмечается, что здание, в котором она расположена, известно как доходный дом В.И. Платицына. Кадастровая выписка указывает на то, что Кривоногих стала владелицей элитной недвижимости в августе 2004 года. Это произошло через несколько месяцев после того, как она родила их с Путиным общую дочь Елизавету, также известную как Луиза Розова.

Владельцы квартир в том же доме в объявлениях о сдаче в аренду пишут, что там есть "закрытый охраняемый двор с обилием зелени, цветов, скамейки для отдыха и детская площадка". Также Кривоногих принадлежит место на подземной парковке.

Как известно, связь Кривоногих и Путина в 2021 году сделало достоянием гласности издание "Проект". В расследовании также говорилось о другой недвижимости любовницы Путина. Ее семье принадлежат жилплощади в Петербурге, Москве и Сочи общей стоимостью в 1,1 млрд рублей.

Напомним, ранее дочь Светланы Кривоногих Елизавета публиковала провокационное видео. Девушка в своем Instagram показала видео, на котором снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, едва прикрывающей грудь. Кривоногих на видео позировала без лифчика.

В то же время она акцентировала внимание на массивной, возможно, золотой цепочке на шее.

Как известно, в официальной биографии Путина упоминается только о двух его дочерях Марии и Екатерине.

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