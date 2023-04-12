Цены резко упадут: министр назвал точный период, когда продукты начнут дешеветь

В Украине уже совсем скоро снизятся цены на некоторые продукты. Это лично подтвердил министр аграрной политики Николай Сольский, сообщает Главком.
В первую очередь спад цены будет заметен на овощах. Снижение ожидается во второй половине мая.
"Это связано с тем, что сейчас на рынке мало тех самых томатов, на улице снег. В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украине дорогая ... Когда появятся новые овощи в Европе и в Украине, тогда они постепенно дешевеют на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая", - сказал Сольский.
Он пояснил, что в Украине сейчас такая высокая цена на морковь и лук из-за того, что много ее было потеряно в Херсоне и Николаеве. Этот дефицит и повлиял на цену.
Похожая ситуация и с помидорами. Турция, которая является крупнейшим поставщиком томатов в Европу, пострадала от землетрясений. После этого в стране ввели запрет на экспорт овощей, пока власти не разберутся, что делать дальше.
"Равноценной замены им пока нет", - добавил министр.
Цены на продукты
Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.
По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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