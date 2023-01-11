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Пока в пределах Украины русские войска, она не вступит в ЕС - замглавы Еврокомиссии

11 января 2023, 13:36
Украина не сможет стать членом Европейского союза до тех пор, пока в ее пределах находятся российские войска, говорит замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Тиммерман, ЕС
Пока в пределах Украины русские войска, она не вступит в ЕС - замглавы Еврокомиссии / коллаж фото УНИАН

Украина не сможет стать членом Европейского Союза до тех пор, пока на ее территории находятся войска российских оккупантов. Об этом заявил в интервью порталу Deutsche Welle заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - ответил чиновник.

До того чиновники Еврокомиссии особо отметили − когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза –не стоит забывать, что принятие в состав ЕС возможно только после выполнения Копенгагенских критериев. Среди них - наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Как говорят юристы-международники, открытие переговоров о вступлении (после чего Украине нужно будет адаптировать законодательство к европейскому по 35 переговорным главам), даже в теории невозможно ранее осени нынешнего года.

Напомним, ранее ранее Эммануэль Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

Другие новости:

Франс Тиммерманс Европейский союз война России и Украины
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