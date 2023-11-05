Россия вечером выпустила ракеты по Украине: в нескольких городах - взрывы

Россия продолжает попытки ударов по гражданскому судоходству.

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Россия снова бьет по Украине / Коллаж Главреда. Фото: из открытых источников

Российские оккупанты вечером 5 ноября выпустили новые ракеты по Украине. Под ударом оказались две области.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга в Telegram, среди дня с самолетов тактической авиации, из акватории Черного моря, враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Одесской области и управляемую Х-59 - по Днепропетровской области.

В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству, отметили военные. Есть попадания.

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"Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", - говорится в сообщении.

Взрывная волна нанесла повреждения и окружающим домам.

Над Кривым Рогом силами противовоздушной обороны ракета уничтожена. Люди не пострадали.

Россия готовит новые удары по Украине

Российские оккупанты могут одновременно запускать по Украине до 56 крылатых ракет типа "Калибр", отметила накануне спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

У оккупантов есть достаточное количество ракет, чтобы совершать массированные ракетные удары.

Накануне Гуменюк также отмечала, что россияне ждут похолодания для ударов по энергоинфраструктуре Украины.

Впрочем, Украина уже предупредила, что "будет отвечать симметрично" в случае массированных атак. В частности, бригадный генерал Сергей Баранов затем уточнил, что ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой.

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