"Будет безумие": эксперт - о возможном расширении фронта в Украине

У российских оккупантов не получится достичь успехов на фронте в случае наступления с севера, говорит эксперт.

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У россиян не получится достичь успехов на северном фронте / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Если Кремль захочет расширить фронт в Украине, то российские оккупанты могут начать вновь наступление с севера. В таком случае начнется настоящее безумие для врага. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"На севере имеется широкое разветвление минных полей, так называемая украинская линия Маннергейма. И если русские решат начать повторное наступление на севере, для них это будет безумием, которое с точки зрения здравого смысла не будет подлежать осмыслению", - сказал Черник.

В то же время он добавил, что Украина смогла выдержать наступление врага с севера в самом начале полномасштабного вторжения, когда оккупанты применяли свою лучшую технику и подготовленный личный состав.

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"Тогда они не справились, так на что рассчитывают сейчас?" - отметил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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