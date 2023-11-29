"Будет безумие": эксперт - о возможном расширении фронта в Украине

Если Кремль захочет расширить фронт в Украине, то российские оккупанты могут начать вновь наступление с севера. В таком случае начнется настоящее безумие для врага. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.
"На севере имеется широкое разветвление минных полей, так называемая украинская линия Маннергейма. И если русские решат начать повторное наступление на севере, для них это будет безумием, которое с точки зрения здравого смысла не будет подлежать осмыслению", - сказал Черник.
В то же время он добавил, что Украина смогла выдержать наступление врага с севера в самом начале полномасштабного вторжения, когда оккупанты применяли свою лучшую технику и подготовленный личный состав.
"Тогда они не справились, так на что рассчитывают сейчас?" - отметил Черник.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Напомним, что Россия готовится провести ужасную провокацию . Россия и Беларусь готовятся провести провокацию с целью дескридетации Украины. Целью атаки спецслужбы врага определили одну из нефтебаз в Беларуси.
Россия неожиданно набросилась на Беларусь с обвинениями. Российские кураторы из ФСБ обвинили военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок техники для оккупационной армии РФ.
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