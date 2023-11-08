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Россия намерена отправить украинских военнопленных на фронт - ISW

Руслана Заклинская
8 ноября 2023, 12:33
Оккупанты планируют отправить батальон "Богдан Хмельницкий", который состоит из украинских военнопленных, воевать против Украины.
Россия намерена отправить украинских военнопленных на фронт - ISW
Батальон из украинских военнопленных отправляют воевать в Украину на стороне РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российское военное командование готовится отправить батальон "Богдан Хмельницкий", который состоит из украинских военнопленных, на фронт в Украине. Об этом свидетельствует отчет Института изучения войны.

Российское пропагандистское информагентство РИА Новости сообщило, что 7 ноября солдаты батальона "Богдан Хмельницкий" приняли присягу на верность России и вскоре их отправят в Украину. Что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Отмечается, что батальон будет действовать в составе группировки "Каскад" террористической "ДНР". То есть военнопленных развернут на территории Донецкой и Запорожской областей.

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"Российские источники утверждают, что командование РФ будет относиться к военнопленным так же, как и к российским солдатам, и что они будут получать одинаковую зарплату и льготы", - добавили в ISW.

По информации ISW, российские войска завербовали около 70 украинских военнопленных из различных колоний в России для службы в батальоне "Богдан Хмельницкий".

Женевская конвенция о военнопленных запрещает использование военнопленных в военных действиях на стороне государства, которое их захватило, и обязательно требует, чтобы они не были отправлены в зону боевых действий, не участвовали в труде, что может нанести вред их здоровью или их жизни.

Напомним, батальон "Богдан Хмельницкий" был сформирован в "ДНР" из военнопленных украинских войск в начале этого года. После их обучения планируется отправка этого батальона в определенный район на линии фронта.

Также, после успешной спецоперации украинских спецслужб, которую назвали "Синица", около 70% россиян изъявили желание сдаться в плен Украине. Тогда российский летчик Максим Кузьминов "сдал" вертолет Ми-8 ВСУ.

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ДНР война в Украине российские войска военнопленные война России и Украины
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