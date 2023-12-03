'Их было не двое, а группа': сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

Украинские бойцы вели бой до последнего патрона, а затем мужественно решили сдаться в плен.

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Расстрел украинских бойцов / коллаж: Главред, фото: 241 бригада территориальной обороны, скриншот: видео

В Сети опубликовали жестокое видео из-под Авдеевки Донецкой области, как солдаты оккупационной армии РФ расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен.

"Они погибли героически! Вели бой до последнего патрона! Их было не двое, а группа. Сегодня очень тяжелый день для моего подразделения! Отомстим за каждого воина! Вечная и светлая память защитникам Украины!",- рассказал сержант подразделения Александр Колым прокомментировал зверское убийство россиянами своих бойцов.

Военный рассказал детали казни пленных / скриншот: twitter / OleksandrKolym

Колым также добавил, что "больше пленных не будет, ведь оккупанты расстреляли двух ребят из моего подразделения".

видео дня

Расстрел украинских военнопленных: что известно

Напомним, что под Авдеевкой россияне расстреляли безоружных бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Отмечается, что оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. При этом бойцы ВСУ были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК.

В ВСУ подтвердили гибель военных, которые хотели сдаться в плен оккупантам. Страна-агрессор Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права и жестоко расстреляла украинских пленных.

В Украине отреагировали на расстрел пленных бойцов ВСУ. В Вооруженных силах Украины проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, предположительно, возле Степного Донецкой области.

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