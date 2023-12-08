Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

В Украину пришло похолодание и вместе с ним работа защитников значительно усложнилась.

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Военный рассказал о тяжелой зиме на фронте / коллаж: Главред, фото: 241 ОБ СТРО

Для операторов беспилотников на фронте возникло новое испытание. Командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдула" рассказал, как погодные условия могут повлиять на дроны и борьбу.

По словам военного, зима 2023-2024 - это первй опыт для FPV-дронов, ведь до этого их в мороз не использовали. Он рассказал, что холод приводит к быстрой разрядке аккумуляторов, потому очен сложно предусмотреть, сколько дронов сможет поднятся в воздух. Помимо этого, во время сильной влажности оптика обмерзает.

Но адаптируемся - уже удается работать в тех условиях, в которых еще неделю назад не смогли бы работать. Я думаю, что мы адаптируемся раньше, чем зима завершится,- говорит Волохов. видео дня

Ситуация на фронте зимой

Однако Николай Волохов переводит акцент с операторов БпЛА на пехоту. Военный утверждает, что в снегопады и холода тяжелее всего именно пехотинцам. Всё дело в том, что мороз усложняет привычные вещи.

Если говорить о пехоте, которая находится на передовой линии, то для них это сверхсложные условия. Все обмерзает, большие проблемы с логистикой, трудно доставить боеприпасы, воду, горячую пищу", - констатировал Волохов.

К тому же, в таких условиях практически невозможно использованиегенераторов или буржуек, поскольку они демаскируют позиции украинских военных и это повышает активность вражеской артилерии.

Зимние атаки

Напомним, страна-агрессор Россия сейчас преимущественно наносит массовые удары по Украине дронами-камикадзе, однако после еще большего похолодания может снова начать бить ракетами. Самая трудная часть зимы еще впереди. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Также ясно, что зимний период усложнит боевые действия в Украине, однако страны НАТО по-прежнему полны решимости в продолжении и усилении поддержки Киева. Украинское государство вступит в Альянс после того, как участники блока дадут свое согласие и будут выполнены все требования. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

При этом, оккупационные войска агрессора России зимой столкнутся с серьезными трудностями. Они будут страдать в окопах, поскольку логистика у россиян ужасная, а их лидерам на них наплевать. Захватчики будут атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы попытаться сломать волю украинцев. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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