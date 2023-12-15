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Угроза захвата РФ Днепра и Харькова: генерал-лейтенант дал тревожный прогноз

Алексей Тесля
15 декабря 2023, 14:45
Украине необходимо готовиться к непростым сценариям, считает Игорь Романенко.
Романенко, войска РФ
Игорь Романенко спрогнозировал варианты продолжения агрессии РФ / Коллаж Главред, Минобороны РФ

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил угрозу захвата РФ значительной части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей до 2026 года.

"Оценка должна быть прежде всего военным человеком. Надо прорабатывать все варианты, в том числе тяжелые. Значительное количество их военных и резервов обеспечивают им пока небольшое тактическое, но продвижение. Нам надо остановить такое продвижение, набраться сил, чтобы отбивать территории", — подчеркнул он в эфире NV.

Вместе с тем генерал-лейтенант ВСУ напомнил о том, что российский диктатор Владимир Путин не оставляет намерений захватить территории Украины еще с 2014 года.

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"И Запад к этому относился достаточно свободно. Сумасшедший или не сумасшедший, но он готовился и осуществил потом такие планы", — говорит военный.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что необходимо готовиться и к непростым сценариям, а для этого ВСУ нужны силы и средства.

"И здесь большая работа с союзниками и с нашим военно-промышленным комплексом. А также решение вопроса мобилизации и демобилизации. Сейчас официально озвучили, что нам нужно до 20 тысяч в месяц военнослужащих для того, чтобы успешно проводили действия Силы обороны Украины. Это непростая задача", - добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления. Оккупанты перегруппировывают силы и скоро могут начать активнее наступать на фронте, интенсивность боев возрастает.

Напомним, заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер назвал план США на 2024 год. Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы до конца 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

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новости Днепра новости Харькова российское вторжение Игорь Романенко война России и Украины
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