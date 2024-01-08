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Из-за вражеского обстрела Хмельницкого большой пожар и двое погибших - ХОВА

Дмитрий Видоменко
8 января 2024, 11:22
В результате очередного обстрела русскими оккупантами Хмельницкого погибло двое людей, сообщают местные власти.
Хмельницкий, обстрел
В результате утреннего обстрела русскими оккупантами Хмельницкого погибло двое людей / фото ГСЧС, соцсети

На территории Хмельницкой области утром 8 января прозвучали взрывы из-за очередного ракетного обстрела русскими оккупантами. Как писали чиновники Хмельницкой областной военной госадминистрации, в 07:44 в регионе начала работать ПВО.

Источники сообщали о ракетах, которые были выпущены русскими оккупантами по направлению в район Хмельницкого, Староконстантинова и Шепетовки.

Позднее стало известно, что в Хмельницком произошло падение обломков ракеты и что на месте инциденте работают все необходимые специалисты. И временно изменено движение транспорта на некоторых улицах города.

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Чуть позже заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба написал, что в результате вражеского обстрела погиб один человек. Но уже скоро в ХОВА написали, что погибло двое людей.

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 2 ракеты. Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К большому сожалению, имеем уже двух погибших людей", ‒ написал он.

Ракетный удар по Украине 8 января:

Оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. Пока что информации о пострадавших нет.

В г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Кривой Рог - под массированным ракетным ударом российских оккупантов. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил, что оккупанты попали в Кривом Роге в торговый центр,также были повреждены более два десятка частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения, он находится в удовлетворительном состоянии.

Под ударами оказались также другие населенные пункты области. В частности, "прилет" был в Лозоватской общине Криворожского района. Там погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

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обстрелы новости Хмельницкого война России и Украины
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