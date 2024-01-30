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ВСУ налетели на штурмовой "кулак" оккупантов под Угледаром: чем все закончилось

Яна Ставская
30 января 2024, 03:30
Российские захватчики продолжают бросать в бой свое "мясо", несмотря на огромные потери.
ВСУ налетели на штурмовой 'кулак' оккупантов под Угледаром: чем все закончилось
Россияне несут большие потери в боях с ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Украинские войска продолжают плановую работу по уничтожению живой силы и техники противника. На этот раз свои успехи на передовой продемонстрировали бойцы 48-й бригады - ювелирным ударом была уничтожена новая партия российской пехоты.

На кадрах, опубликованных сообществом OSINT-исследователей DeepState, видно, как ВСУ наносят удар за ударом по колонне российских оккупантов, которые надвигались на позиции защитников.

В результате все поле боя было усеяно трупами штурмовой группы ВС РФ.

видео дня

Указывается, что бой состоялся на Угледарском направлении. По словам экспертов, захватчики ежедневно пытаются выйти по всей линии трассы Угледар-Водяное-Константиновка. Силы обороны не дают достичь врагу успеха и сдерживают давление.

ВСУ бьют по штурмовой группе россиян - смотрите видео:

ВСУ налетели на штурмовой 'кулак' оккупантов под Угледаром: чем все закончилось

Удары по оккупантам - последние новости

Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении. В конце, после уничтожения сил захватчиков, Силы спецопераций установили на месте сожженной техники россиян украинский флаг.

Ранее 47 отдельная механизированная бригада показала уничтожение живой силы противника на Авдеевском направлении. В частности, воины продемонстрировали, чем закончился штурм Степного для еще одной вражеской группы.

На кадрах видно, как группа российских оккупантов выдвинулась на штурм позиций защитников, но еще по дороге их встретили американские "Брэдли" (те самые, которые, по убеждению кремлевских пропагандистов, якобы "неэффективны" в боях).

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести штурмы под Авдеевкой. В целом ситуация на этом направлении коренным образом не изменилась: РФ давит, подтягивает резервы, ежедневно бросает в штурм большое количество людей и ежедневно применяет артиллерию - 50-60 обстрелов.

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