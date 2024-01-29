"Главная задача года": Зеленский назвал то, что убережет жизни бойцов ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что Украине следует наладить производство дронов.

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Зеленский назвал главную задачу года на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из главных задач года. Украине нужно опережать врага в качестве работы с дронами. Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Украине следует наладить производство дронов, поставки и обеспечивать ими подразделения. Он добавил, что успешные атаки дронами сохранят больше жизней украинских военных.

"Первое. Утренний селектор. Были, как обычно, доклады по всем направлениям государственной работы. Военные - по ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка - текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, тому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию. Отдельный разговор - о дронах: вопрос производства, вопрос снабжения, обеспеченности подразделений. Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - сказал Зеленский.

видео дня

Также стало известно о том, что Зеленский провел стратегическое совещание с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Между сторонами уже достигнуты некоторые договоренности.

"Лидерство в политике соседства - это то, что добавляет лидерства всей государственной политике. Я благодарен каждому из наших соседей: каждой стране и каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей. Продуктивность с каждым соседом в Евросоюзе нужна", - добавил Зеленский.

Украинские дроны

Напомним, украинские дроны эффективно ударяют по военным объектам России, что свидетельствует об успешности этой стратегии. Увеличение количества ударов подтверждает важность этой тактики в украинской обороне.

Также прогнозируемый миллион lронов, который обещал президент Зеленский до 2024 года, недостаточен, убеждает аналитик. Сергей Згурец указывает на необходимость по меньшей мере 2 миллиона дронов для удовлетворения потребностей армии.

Кроме этого, украинские войска используют аналог"Шахедов" - AQ 400 Scythe с дальностью 750 км в противостоянии оккупантам. Стоимость одного дрона, по данным Defense Express, составляет 15 тысяч долларов, но с учетом внутренней системы может увеличиться до 30 тысяч долларов.

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