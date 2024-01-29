"Дальше начнется потасовка": нардеп объяснил, почему в России не меняют Путина

Лица, которые находятся в окружении Владимира Путина, имеют мотивы для того, чтобы не менять его на другого лидера, считает дипломат Богдан Яременко.

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В верхушке России не меняют Путина, потому что опасаются за свои судьбы - дипломат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В верхушке страны-агрессора России понимают, что если сейчас Владимира Путина кем-то заменить, то начнется потасовка. Многие хотели бы изменить ситуацию, но боятся за свою судьбу. Нужно раздувать протестные настроения внутри российского государства. Об этом заявил народный депутат, дипломат Богдан Яременко.

Во время чата на Главреде политик рассказал о том, что амбициозные люди, которые хотели бы сменить Путина, однако они понимают – ситуация приведет к потасовке.

"В окружении Путина точно есть амбициозные люди, но все они понимают, что сейчас, кроме Путина, никто не выгребет. Путин – автор, инициатор, основной виновник и заказчик происходящего. Они же в большей степени просто реализовывали эти планы. Ответственность общая, но Путин – наверху: если Путина заменить кем-то, дальше начнется потасовка", - считает Яременко. видео дня

Также он добавил, что в окружении Путина опасаются за свои судьбы, поэтому не идут против главы Кремля.

"Хотя там у многих чешется одно место и очень хочется все изменить, многие там понимают, что не такой уж Путин и гениальный. Но страх за свою жизнь и судьбу пока что приводит к тому, что окружение Путина сбивается в стаю, как волки, и огрызаются вместе, а не грызутся между собой. Очевидно, тут нужно какое-то влияние извне и очень деликатная работа спецслужб: нужно понемногу раздувать все эти настроения внутри России", - подчеркнул Богдан Яременко.

Ранее журналист и писатель Александр Сотник сделал прогноз, согласно которому режим Путина рухнет до 2030 года. По его мнению, Путин хотел бы править Россией пожизненно.

Режим в России держится на четырех позициях, Путин будет править до 2030-го, написали журналисты Financial Times. Они отметили, что Путин будет дольше руководить РФ, чем Сталин СССР.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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