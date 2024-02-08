В Никополе расстреляли авто заместителя мэра: он погиб

В Никополе Днепропетровской области в собственном автомобиле был расстрелян заместитель мэра города Виталий Журавлев. Он погиб.
Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, 8 февраля 2024 года на одной из улиц г. Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте.
По данным полиции, автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.
В настоящее время продолжаются безотлагательные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.
Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Издание Украинская правда сообщает со ссылкой на источники, что чрезвычайное происшествие произошло возле дома заместителя мэра. По словам собеседника издания, одна из основных версий - конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года.
Как сообщал Главред, в приграничном с Украиной селе Брянской области расстреляли авто погранслужбы РФ, в результате чего ликвидирован старший офицер ФСБ.
Также в Сумах произошла стрельба в самом центре города. Мужчина из окна расстрелял машину, в которой был водитель и двое пассажиров.
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