Никакой капитуляции Украины: Столтенберг указал Путину жесткое условие переговоров

Нужно продолжать оказывать помощь Украине и усиливать Киев, чтобы показать главе Кремля Владимиру Путину, что он не получит "желаемого" результата в рамках боевых действий. Путин должен сесть за стол переговоров, надо найти решение, при котором Украина останется независимой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В понедельник, 11 марта, перед стартом церемонии поднятия флага Швеции возле штаб-квартиры Альянса он прокомментировал возможность переговоров Украины и России.
"Президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, но Украина не имеет такой возможности. Капитуляция — это не мир. Нам надо продолжать делать Украину сильной. Нам надо показать Путину, что он не получит желаемого на поле боя, но должен сесть за стол переговоров и искать решение, при котором Украина признается и остается суверенным независимым государством", - сказал генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада.видео дня
Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что Швеция сделает НАТО сильнее, а "двери Альянса открыты и не Россия должна решать, какой путь выбирать европейским странам".
Переговоры Украины и России
Война России против Украины может завершиться в рамках переговорного процесса, если Москва примет формулу мира Киева, сказал президент Владимир Зеленский. Сценариев замороженной войны украинское государство не приемлет.
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил провести саммит мира с Россией в Стамбуле, однако украинский гарант Владимир Зеленский отверг такую инициативу. Сейчас Москва не может стать участником мирного саммита.
Китай и Турция призывают Украину и РФ к переговорам, однако Москва использует эти сигналы, чтобы снизить уровень международной поддержки Киева. Также Кремль надеется на уступки со стороны западного мира.
Кто такой Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.
В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.
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