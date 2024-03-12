США готовят новый пакет помощи для Украины на 400 млн долларов - Reuters

Штаты могут объявить о предоставлении новой военной помощи Украине уже в ближайшее время.

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США готовятся объявить о новом пакете помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, 53-я ОМБр

После длительного перерыва США готовят новый пакет военной помощи Украине. Его размер будет составлять 400 миллионов долларов. Об этом заявили американские чиновники, сообщает Reuters.

Чиновники утверждают, что официально объявить об этом пакете могут в ближайшее время. Произойти это может даже во вторник, 12 марта.

"Это первый подобный шаг за последние месяцы, поскольку дополнительные средства для Киева по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе", - говорится в сообщении. видео дня

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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