Бьет на сотни километров: РФ атакует Украину новой баллистической ракетой – ГУР

Запасы обычных "Ониксов" россиян составляют 440 единиц, рассказал Вадим Скибицкий.

https://glavred.info/ukraine/bet-na-sotni-kilometrov-rf-atakuet-ukrainu-novoy-ballisticheskoy-raketoy-gur-10554785.html Ссылка скопирована

РФ бьет по Украине баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, скриншот

Заместитель главы Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил о том, что оккупанты РФ начали применять в своих ракетных атаках по Украине неизвестный тип баллистических ракет.

Сейчас есть сложности в определении относительно того, "Циркон" это или модернизированные "Ониксы", говорится в материале РБК-Украина.

Пока нельзя однозначно сказать о том, действительно ли противник получил на вооружение "Циркон" или модернизировал "Оникс-М". Впрочем, несмотря на это система ПВО в Киеве показала действенный результат в их сбитии, отметил собеседник.

видео дня

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "Циркон", или модернизированные "Ониксы", - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

При этом, по данным украинской военной разведки, запасы обычных "Ониксов" россиян составляют 440 единиц.

"Сейчас они смогли возобновить их производство на уровне 6-8 ракет в месяц", - добавил Скибицкий.

/ Главред

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно о применении ракеты "Циркон"

Ранее в Воздушных силах объяснили, как сбивают ракеты "Циркон". Возможность сбить ракету "Циркон" появляется тогда, когда ее скорость падает до около 4,5 махов. Это происходит тогда, когда она заходит на ударную траекторию.

Напомним, ранее эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами". Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты исследуют обломки.

Как сообщалось ранее, ракета "Циркон" долетает до Киева за 3 минуты и разносит дом в щепки. Во время ракетного удара 25 марта российские оккупанты ударили по Киеву баллистическими ракетами. Ракету называют гиперзвуковой, ведь развивает скорость до 10 махов, преодолевает около 9000 км/ч.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред