'Только благодарен за это': Зеленский сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

Войска стран-партнеров могут помочь Украине в сбивании вражеских ракет, подобно тому, как это происходило во время атаки на Израиль. Франция пока не предлагала отправить свои войска в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью бразильским СМИ.
"Относительно войск на нашей территории. Какие войска? А что было в Израиле? Самолеты. Самолеты, которые стреляли по ракетам. Если нам предлагается, например,авиация Франции, Германии, Польши, Британии, неважно кого, которая поднимается в небо на территориях своих государств. Если эта авиация будет подниматься над территорией стран, которые наши соседи, и будут сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на те территории, как уже были зафиксированы факты с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только благодарен за это. Если такие предложения поступят нам, то почему нет", - заявил президент.
Зеленский отметил, что пока не получал предложений от французского президента Эммануэля Макрона о введении его армии на территорию Украины.
"Такой сигнал, что армия Франции придет на территорию Украины и будет воевать вместе с нами против России, то я такого от Эммануэля не слышал", - сказал он.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Отправка западных войск в Украину - подробности
Напомним, предложение об отправке войск в Украину выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что у Парижа нет лимитов в рамках противодействия России, однако все зависит от дальнейших действий страны-агрессора.
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун отметил, что войска Североатлантического альянса не будут в Украине, пока страна не вступит в НАТО. Он также отметил, что представители государств-членов НАТО могут быть на территории Украины по двусторонним договоренностям и оказывать поддержку в виде защиты тыла или разведки.
Кроме этого, французский генерал Тьерри Буркхар не исключает возможности отправки французских войск в Украину. Он отмечает, что Запад должен показать России, что поддержка не ограничивается только поставками оружия. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не имеет планов направлять свои войска в Украину, поскольку не было соответствующего запроса со стороны Украины.
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