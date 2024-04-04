Без вмешательства 'война будет проиграна': топ-политики сделали заявления об отправке войск

НАТО не имеет планов по направлению войск в Украину, при этом и соответствующего запроса со стороны Киева не было, сказал Йенс Столтенберг.

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В НАТО высказались об отправке войск в Украину / Коллаж: скриншот из видео, nato.int

НАТО не планирует подправлять войска Альянса в Украину. В то же время соответствующего запроса со стороны Украины не было. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 4 апреля.

"У нас нет каких-то планов по направлению натовских военных в Украину. Не было такого запроса", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что украинская сторона обращается к странам-союзникам и партнерам, чтобы получить оборонную поддержку для отражения военной агрессии РФ. НАТО будет продолжать такой вид помощи, "но это не означает, что мы будем делать что-то еще. Мы помогаем им защищать себя".

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Генсек также подчеркнул, что Украина имеет право на защиту своей территории. Солтенберг отметил, что другие государства государства осуждают действия Кремля и имеют право помогать Украине бороться за суверенитет и неприкосновенность ее границ.

"Мы имеем право поддерживать Украину, помогать защищать себя и это делают союзники", - добавил он.

Заявления Польши и Великобритании о войсках в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на конференции в Гливице, что Польша не намерена прямо вмешиваться в войну на территории Украины, сообщило PAP. Он воздержался от комментариев относительно возможного создания миссии НАТО в Украине, пока не получит полную информацию о масштабах и результатах переговоров министров иностранных дел стран Альянса.

"Я не буду комментировать этот вопрос до тех пор, пока не получу полную информацию о масштабах этих переговоров и их результатах. На данный момент я могу повторить то, что я также сказал президенту Макрону, то, что я также представил другим лидерам, президенту Байдену: Польша не предусматривает прямого участия в войне на украинской земле", - сказал польский премьер-министр.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в подкасте BBC Ukrainecast отверг возможность отправки войск в Украину, но отметил необходимость оказания большей поддержки Киеву в виде оружия.

Он считает, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются", однако на вопрос о том, должны ли западные страны отправлять войска в Украину, ответил: "Нет". По его словам, солдаты НАТО не должны становиться мишенями для российского диктатора Путина.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка западных войск в Украину - прогнозы

Напомним, предложение об отправке войск в Украину выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что у Парижа нет лимитов в рамках противодействия России, однако все зависит от дальнейших действий страны-агрессора.

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун отметил, что войска Североатлантического альянса не будут в Украине, пока страна не вступит в НАТО. Он также отметил, что представители государств-членов НАТО могут быть на территории Украины по двусторонним договоренностям и оказывать поддержку в виде защиты тыла или разведки.

Кроме этого, французский генерал Тьерри Буркхар не исключает возможности отправки французских войск в Украину. Он отмечает, что Запад должен показать России, что поддержка не ограничивается только поставками оружия.

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