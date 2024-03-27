Стало известно, в каком статусе французские войска могут появиться в Украине

Французский президент хочет быть лидером новой европейской архитектуры безопасности, полагает Самусь.

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Макрон серьезно рассматривает отправку в Украину своих войск / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Французский президент Эммануель Макрон подразумевал отправку в Украину войск под европейской эгидой, а не НАТО. Если такое произойдет, то, скорее всего, именно французы будут учиться у украинцев "на нуле", отметил в интервью Главреду заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Идея собственной европейской армии не нова, отметил Самусь. Сам Макрон выдвинул соответствующую концепцию еще в 2017 году - когда Трамп, тогда еще президент США, говорил о выходе США из НАТО.

"Заявления Макрона и других французских чиновников свидетельствуют о том, что это – правительственная концепция администрации президента Франции, которую Макрон продвигает и по которой надеется получить поддержку. Прежде всего от Германии, потому что без нее это трудно себе представить, ведь немецкая экономика – это крупнейшая экономика Европы", - сказал Самусь.

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Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

И когда в ЕС говорят, что приедут инструкторы, то они приедут учиться у украинцев на "нуле", а не наоборот, уверен Самусь.

Если речь пойдет об отправке механизированной бригады - возможно, она будет подчинена украинскому командованию.

"Для этого, вполне вероятно, могут создать специальное командование именно для подчинения европейских контингентов, которые будут участвовать в наших операциях. После того уже будет совместное планирование операций украинских вооруженных сил и европейских, которые будут работать в войне против России. Но это будут совместные операции, и здесь это будут делать, основываясь на договорах", - объяснил эксперт.

На законодательном уровне можно создавать условия для того, чтобы располагать в Украине военные базы союзников.

"И, конечно, прописать для этого специальным законом процедуру допуска и создания иностранных баз наших союзников – НАТО, ЕС или нового союза безопасности, который может быть создан. Потому что Великобритания в этой ситуации геополитически немного подвисает", - добавил Самусь.

Слова Макрона об Украине - что известно о его заявлениях перебросить в Украину войска

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с союзниками по НАТО указал, что Парижу и другим европейским столицам в конце концов придется принимать решение о введении в Украину своих войск.

Это изрядно обеспокоило членов НАТО, они называли резкое изменение взглядов Макрона угрозой эскалации российско-украинской войны и началом масштабной войны в случае вмешательства в ход боевых действий западных военных.

В то же время Польша и страны Балтии слова Макрона одобрили.

Макрон потом неоднократно подтверждал в публичных дискуссиях, что рассматривает вариант об отправке в Украину французской армии - в случае если РФ попытается еще раз пойти на Киев или захватить Одессу.

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