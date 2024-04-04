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В Украине могут появиться не только французские войска: эксперт раскрыл все детали

Юлия Закрепа
4 апреля 2024, 01:30
Премьер Финляндии тоже сказала, что отправка войск в Украину возможна, но не сейчас, напомнил генерал-лейтенант запаса.
В Украине могут появиться не только французские войска: эксперт раскрыл все детали
Франция готовится отправить свои войска в Украину / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, ua.depositphotos.com

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду отреагировал на информацию о том, смогут ли появиться французские войска, чтобы прикрыть либо Одессу, либо Киев со стороны Беларуси.

Военный эксперт заявил, что в Украине могут появиться не только французские войска. Премьер Финляндии тоже сказала, что отправка войск в Украину возможна, но не сейчас. И президент Чехии об этом говорил.

"Против такой идеи выступают немцы и американцы, традиционно остерегаясь, как бы чего не вышло, как бы не началась эскалация. В общем, старая песня. Однако Европа, особенно Восточная, понимает реальность угрозы со стороны России и считает, что лучше встретить и остановить врага на расстоянии, на чужой территории, чем ждать, когда он придет в их дом. Активную позицию в этом плане занимают Польша и страны Балтии", - отметил Романенко.

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Эксперт считает, что поляки, румыны и молдаване уже имели дело с залетом на их территорию российских средств воздушного нападения. Они видят, что замалчивание этих инцидентов, которое происходит под давлением США, ни к чему хорошему не приведет.

"Ведь Путин понимает только силу, а здесь он сталкивается с молчанием и проявлением слабости, соответственно, лишь наращивает свои усилия. Теперь западные страны точно убедились в необходимости закрыть небо Украины. Важно отметить, что речь идет о возможности появления в Украине войск не НАТО, а отдельных стран Альянса. И украинскому руководству важно работать в этом направлении, чтобы ускорить этот процесс", - пояснил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Напомним, что Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск. Группировка военнослужащих Франции готова к выполнению задач и потенциальных "тяжелых столкновений", считает командующий сухопутных войск Пьер Шилль.

Эммануэль Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину. Французский президент заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину. Также Макрон заявил, что у него "нет никакой наивности относительно Кремлевского режима".

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