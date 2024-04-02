Столкновения французских войск с РФ в Украине: генерал СБУ раскрыл сценарий

Французские войска уже столкнулись с россиянами в Африке, напомнил Виктор Ягун.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Заявления Франции о вероятности отправки войск в Украину прокомментировал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

"Это выход на совершенно другой уровень. Еще два года назад шли дискуссии о том, давать ли нам тяжелое вооружение и артиллерию, в итоге говорили разве что о патронах, боеприпасах и разведывательных дронах. О танках и системах Patriot на страже наших городов речь даже не шла. Мы очень быстро привыкаем к хорошему, почему-то все забывают, чем мы воевали в начале полномасштабной войны, и какова ситуация сейчас", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он также подчеркнул, что у Украины заканчивается советская техника: "Возможно, это не очень хорошо, но мы вытащили все запасы такой техники из Европы и ряда других стран. Интересно, какой будет ситуация по этому вопросу уже через год".

"Французские войска уже столкнулись с россиянами в Африке, геополитические последствия уже есть. Но столкновение на европейском театре войны - это другое дело. Уровень взаимоотношений России и Франции и санкции в отношении РФ станут совсем другими. Реакция на потенциальную гибель на поле боя небольшого французского подразделения будет серьезно отличаться, - добавил Ягун, отвечая на вопрос о вероятности столкновения французских и российских частей на поле боя.

Смотрите видео - интервью Виктора Ягуна Главреду:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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