Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

Группировка военнослужащих Франции готова к выполнению задач и потенциальным "самым трудным столкновениям", полагает генерал армии Пьер Шилль.

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Войска Франции гипотетически могли бы быть переброшены в Украину / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DeepState

Франция способна применить на поле боя 60 тысяч войск. Париж мог бы задействовать, к примеру, в Украине, одну 20-тысячную дивизию в течение 30 дней. Об этом заявил командующий сухопутными войсками, генерал французской армии Пьер Шилль.

Как сообщает Newsweek, генерал, комментируя риторику президента Макрона о потенциальном размещении войск Франции в Украине, сказал, что Париж мог бы задействовать 20 тысяч военных в месяц в рамках коалиции и в целом командовать 60-тысячной группировкой войск.

Численность армии Франции – 121 тысяча солдат с 24 тысячами резервистов.

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"Хотите мира, готовьтесь к войне", - процитировал Шилль крылатое латинское выражение и уточнил, что "источники кризиса множатся и сопряжены с риском разрастись".

Впрочем, прямо о планах о переброске войск конкретно в Украину он не упомянул.

Также Шилль акцентировал внимание на готовности французской армии к "самым трудным столкновениям".

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Заявления об армии Франции в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая в контексте своих заявлений о потенциальной переброске французских войск в Украину, сказал, что у Парижа нет лимитов в рамках противодействия России. Все зависит от дальнейших действий Москвы.

Украина не сдержит РФ до 2027 года, считает журналист Александр Сотник. Во время чата на Главреде он сделал прогноз, согласно которому в Одессе могут появиться французские войска.

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков", полагает французский подполковник, сотрудник Министерства обороны Франции Винсент Арбаретье. По его мнению, военные могут быть размещены вдоль Днепра и границы с Беларусью.

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