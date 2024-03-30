"Все возможно": в Париже оценили вероятность переброски войск в Украину

До победы ничего нельзя исключать, подчеркнула Яэль Браун-Пиве.

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Яэль Браун-Пиве высказалась насчет отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/CharlesAbbatucciPhotography, Facebook/YaelBraunPivet

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве прокомментировала вопрос вероятности отправки войск союзников в Украину.

Парламент Франции считает возможным вариант с отправкой своих войск в Украину, сообщает "Мы-Украина".

При этом глава французского парламента сказала о том, что заявленная президентом Эммануэлем Макроном возможность отправки войск в Украину не исключена.

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"В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не является исключительным, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно понятна", - добавила Браун-Пиве.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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