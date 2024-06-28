На штурм бросают 'элитные' части: в ВСУ назвали самую 'горячую' точку фронта

Враг беспощадно уничтожает город Часов Яр всеми возможными средствами.

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ВСУ дают отпор российским оккупантам / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

В ходе штурмов города Часов Яр Донецкой области оккупанты РФ используют десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V".

Враг атакует непрерывно в лоб и пытается обойти город с флангов, говорится в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Ресурс захватчиков бесконечен - на смену уничтоженным оккупантам приходят новые и новые. Нам нужно больше огневых средств, больше дронов, больше Вашей поддержки", - сказано в сообщении.

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Военные отмечают, что сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбрасываний по защитникам города", - отмечают в бригаде.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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