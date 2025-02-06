РФ применяет новые БпЛА, которые могут нести 11-килограммовые мины - детали

Расстояние, на которое беспилотник может нести мину, относительно небольшое.

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Российские БпЛА "Молния-1" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россияне все чаще используют свой новый БпЛА "Молния-1"

Он отличается от классических FPV-дронов

Этот беспилотник может нести противотанковую мину ТМ-62

В ноябре 2024 года российские оккупанты для атак на востоке Украины все чаще начали использовать свой новый БпЛА "Молния-1". Однако, этот беспилотник отличается от классических FPV-дронов. Об этом заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.

"Стандартный FPV - это квадрокоптер. Это мини-вертолет с четырьмя двигателями. А "Молния" - это самолетик. Принципиальная разница в том, что он летит значительно дальше. Для FPV стандартно 15-20 километров, а "Молния" может лететь и на 30-40. Вопрос в её управлении - каким образом передавать радиосигнал. Если это радиосигнал, то против него действенный РЭБ", - сказал он. видео дня

По его словам, беспилотник "Молния-1" способен нести противотанковую мину ТМ-62, которая весит 11 килограммов. Однако дальность его полета в таком случае уменьшается.

"На тех фото пропагандистских, где они публикуют пуск этих "Молний", их пускают с 9 этажа или крыши здания. Это означает, что с земли она не может подняться с этой миной. А значит расстояние, на которое она может нести эту мину, относительно небольшое, километров пять. Ведь топлива ей надо много", - добавил он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что страна-агрессор Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку на Украину до конца отопительного сезона.

4 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар баллистикой по Изюму Харьковской области. Оккупанты попали баллистической ракетой в админздание в Изюме.

Кроме того, в ночь на 4 февраля российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. В результате атаки российских БПЛА на столицу зафиксировано падение обломков и повреждение окон зданий. В Черкассах возникли пожары на трех частных предприятиях, в Сумской области повреждены жилые дома.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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