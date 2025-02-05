РФ ударила дронами по Харькову: на месте "прилета" - пожар

Кратко:
- РФ атаковал Харьков дронами
- В двух районах города есть "прилеты"
В ночь на 5 февраля российский дрон нанес удар по центральной части Харькова. Вражеский удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе.
"Есть информация об ударе Шахедом по центральной части города. Детали выясняем", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала..
На месте работают все соответствующие службы.
"Еще один "прилет" уже в Основянском районе. На месте попадания пожар", - добавил Терехов.
Обновлено 8:18. Стали известны подробности ночной дроновой атаки на Харьков.
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, оккуанты ударили по Салтовскому и Основянскому районам Харькова.
В результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания - памятники архитектуры. Пожар локализовали в 05:20 .
Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив – у него острая реакция на стресс.
Около 02:36 в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" частично разрушена и горела крыша нежилого здания, также повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Удар по Изюму 4 февраля 2025 - последние новости
Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.
Глава области Синегубов подчеркнул, что в этом районе нет ни одного военного объекта, а атака была направлена против мирного населения.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.
На преступление России отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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