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РФ ударила дронами по Харькову: на месте "прилета" - пожар

Анна Ярославская
5 февраля 2025, 06:38обновлено 5 февраля, 08:20
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В Салтовском районе "Шахед" ударил по админзданию. В Основянском районе вспыхнул пожар.
Атака дронов
Вражеские дроны атаковали Харьков / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Кратко:

  • РФ атаковал Харьков дронами
  • В двух районах города есть "прилеты"

В ночь на 5 февраля российский дрон нанес удар по центральной части Харькова. Вражеский удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе.

"Есть информация об ударе Шахедом по центральной части города. Детали выясняем", - заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

видео дня

По его словам, в многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала..

На месте работают все соответствующие службы.

"Еще один "прилет" уже в Основянском районе. На месте попадания пожар", - добавил Терехов.

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Обновлено 8:18. Стали известны подробности ночной дроновой атаки на Харьков.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, оккуанты ударили по Салтовскому и Основянскому районам Харькова.

В результате попадания БПЛА типа "Герань-2" повреждена и горела крыша нежилого здания - памятники архитектуры. Пожар локализовали в 05:20 .

Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив – у него острая реакция на стресс.

Около 02:36 в результате попадания БПЛА типа "Герань-2" частично разрушена и горела крыша нежилого здания, также повреждено остекление окон 7 корпусов учебного заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Удар по Изюму 4 февраля 2025 - последние новости

Как сообщал Главред, 4 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Изюму на Харьковщине. Враг попал баллистической ракетой в административное здание. В результате взрыва было повреждено еще одно админздание рядом, а также несколько многоэтажных жилых домов.

Глава области Синегубов подчеркнул, что в этом районе нет ни одного военного объекта, а атака была направлена против мирного населения.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Изюму погибли пять человек. Среди жертв вражеской атаки - сестры, одна из которых была беременной.

На преступление России отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир усилить давление на агрессора, чтобы остановить террор и защитить человеческие жизни.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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