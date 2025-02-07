Зачем Келлог едет в Украину: политолог назвал неожиданную причину

Вы узнаете:
- О чем будет говорить Келлог с украинскими властями
- Келлог захочет узнать истинную позицию Украины относительно мирных переговоров
Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны.
Дипломат будет узнавать какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью РБК-Украина.
"Первое, что в отношении Украины, мне представляется, Келлог захочет для себя понять, какие наши позиции действительно являются принципиальными, с которых мы не будем сходить, а где мы можем уступить", - отметил эксперт.
По его словам, Келлог захочет узнать истинную позицию украинской власти относительно окончания войны.
Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине
Как ранее сообщал Главред, мирный план Трампа представят в Мюнхене - в Bloomberg раскрыли три главных пункта. Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".
Также ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель - в Госдуме РФ сделали заявление. Там говорят, якобы президента США Трампа и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам. Он отметил, что Путин боится с ним говорить. Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.
Напомним, Зеленский сделал заявление о мирном плане США. Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами об окончании войны.
Также Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине. Трамп отметил, что упорно работает над остановкой войны в Украине, и что уже есть определенный прогресс.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
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