Зачем Келлог едет в Украину: политолог назвал неожиданную причину

Келлог захочет узнать истинную позицию украинской власти относительно окончания войны.

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Зачем Келлог едет в Украину / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео на YouTube

Вы узнаете:

О чем будет говорить Келлог с украинскими властями

Келлог захочет узнать истинную позицию Украины относительно мирных переговоров

Спецпредставитель президента США Кит Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны.

Дипломат будет узнавать какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров, заявил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью РБК-Украина.

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"Первое, что в отношении Украины, мне представляется, Келлог захочет для себя понять, какие наши позиции действительно являются принципиальными, с которых мы не будем сходить, а где мы можем уступить", - отметил эксперт.

По его словам, Келлог захочет узнать истинную позицию украинской власти относительно окончания войны.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине

Как ранее сообщал Главред, мирный план Трампа представят в Мюнхене - в Bloomberg раскрыли три главных пункта. Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".

Также ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель - в Госдуме РФ сделали заявление. Там говорят, якобы президента США Трампа и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время.

Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам. Он отметил, что Путин боится с ним говорить. Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.

Напомним, Зеленский сделал заявление о мирном плане США. Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами об окончании войны.

Также Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине. Трамп отметил, что упорно работает над остановкой войны в Украине, и что уже есть определенный прогресс.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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