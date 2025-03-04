РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

Кратко:
- Оккупанты ударили по Одессе, часть города без коммуникаций
- В результате вражеского удара в пригороде Одессы погиб мужчина
- Россия атаковала ударными дронами еще Харьков и Киевщину
Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, враг атаковал критическую инфраструктуру города.
"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", - написал он.
Других деталей Труханов не уточнил.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.
Он добавил, что во время воздушной тревоги, враг также атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой.
"Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.
Он уточнил, что из-за российской атаки дронами в пригороде Одессы погиб мужчина. Отмечается, что 77-летний житель села Лиманка умер в результате осколочных ранений.
Удар по Харькову
Кроме того, россияне нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове.
"Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам", - написал городской голова Игорь Терехов.
Он отметил, что предварительно обошлось без пострадавших.
Атака на Киевскую область
Также на Киевщине в Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна, сообщили в ОВА.
"Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним Telegram-канал Николаевский Ванек сообщал, российские оккупанты, вероятно, возобновят ракетные удары по Украине в ближайшее время. В сообщении говорилось, что под прицелом врага может быть критическая инфраструктура Украины.
Как писал Главред, в ночь на 4 марта российские захватчики атаковали ударными дронами город Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.
Также российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.
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Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
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