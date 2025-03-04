РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

Известно, что обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы.

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Россия массово атаковала города Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

Оккупанты ударили по Одессе, часть города без коммуникаций

В результате вражеского удара в пригороде Одессы погиб мужчина

Россия атаковала ударными дронами еще Харьков и Киевщину

Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, враг атаковал критическую инфраструктуру города.

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"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", - написал он.

Других деталей Труханов не уточнил.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.

Он добавил, что во время воздушной тревоги, враг также атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой.

"Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что из-за российской атаки дронами в пригороде Одессы погиб мужчина. Отмечается, что 77-летний житель села Лиманка умер в результате осколочных ранений.

Удар по Харькову

Кроме того, россияне нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове.

"Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам", - написал городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что предварительно обошлось без пострадавших.

Атака на Киевскую область

Также на Киевщине в Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна, сообщили в ОВА.

"Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним Telegram-канал Николаевский Ванек сообщал, российские оккупанты, вероятно, возобновят ракетные удары по Украине в ближайшее время. В сообщении говорилось, что под прицелом врага может быть критическая инфраструктура Украины.

Как писал Главред, в ночь на 4 марта российские захватчики атаковали ударными дронами город Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Также российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

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Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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