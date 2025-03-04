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РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла

Марина Фурман
4 марта 2025, 23:53
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Известно, что обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы.
РФ атаковала Украину дронами: часть Одессы осталась без света, воды и тепла
Россия массово атаковала города Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

  • Оккупанты ударили по Одессе, часть города без коммуникаций
  • В результате вражеского удара в пригороде Одессы погиб мужчина
  • Россия атаковала ударными дронами еще Харьков и Киевщину

Поздно вечером, 4 марта, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, враг атаковал критическую инфраструктуру города.

видео дня

"Часть Одессы снова остались без света, воды и тепла. Работают все соответствующие службы", - написал он.

Других деталей Труханов не уточнил.

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что обломками сбитых вражеских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы. Есть возгорания. Пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.

Он добавил, что во время воздушной тревоги, враг также атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой.

"Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", - сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что из-за российской атаки дронами в пригороде Одессы погиб мужчина. Отмечается, что 77-летний житель села Лиманка умер в результате осколочных ранений.

Удар по Харькову

Кроме того, россияне нанесли удар по гражданскому предприятию в Харькове.

"Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам", - написал городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что предварительно обошлось без пострадавших.

Атака на Киевскую область

Также на Киевщине в Бориспольском районе в результате вражеской атаки в многоэтажном жилом доме выбиты окна, сообщили в ОВА.

"Возник пожар на одном из предприятий. Все соответствующие службы привлечены к ликвидации последствий. Предварительно пострадавшие среди населения отсутствуют. Более подробная информация позже", - говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним Telegram-канал Николаевский Ванек сообщал, российские оккупанты, вероятно, возобновят ракетные удары по Украине в ближайшее время. В сообщении говорилось, что под прицелом врага может быть критическая инфраструктура Украины.

Как писал Главред, в ночь на 4 марта российские захватчики атаковали ударными дронами город Сумы. В результате атаки зафиксировано попадание в поликлинику, также есть проблемы со светом.

Также российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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