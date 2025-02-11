Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

Что известно:
- РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и Шахедами
- Запуск ракет был осуществлен из Новороссийска
Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Известно, что РФ запустила крылатые ракеты 3М14 "Калибр" возле порта в Новороссийске, Краснодарского края РФ. В Сети появилось видео с моментом запуска этих ракет для удара по Украине.
Смотрите видео с запуском крылатых ракет для ударов по Украине:
Крылатые ракеты были замечены на севере Николаевской области уже в 00:00, сообщают Воздушные силы ВСУ. Они летели северо-западным курсом в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей.
Также известно, что россияне запустили баллистическую ракету через Сумскую область в направлении Полтавской области.
В Telegram-канале Николаевский Ванек сообщается, что крылатые ракеты долетели к Полтавской области. Они летят в направлении Гадяча.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на ракетный обстрел Украины. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует неуважение к сигналам Дональда Трампа. Такая атака врага требует сильного ответа.
"Комбинированная атака россиян - Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа. Нужен сильный ответ на такие действия", - написал Коваленко.
Ракетный обстрел Украины - последние новости
Как сообщал Главред, в РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в нескольких областях Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Он отметил, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что было подтверждено сбитие 77 воздушных целей. В ведомстве добавили, что противник атаковал объекты украинской энергетики.
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