Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2025, 00:04обновлено 11 февраля, 00:48
94
Российские оккупанты запустили крылатые ракеты возле порта в Новороссийске.
ПВО, ракета
РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и Шахедами / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и Шахедами
  • Запуск ракет был осуществлен из Новороссийска

Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Известно, что РФ запустила крылатые ракеты 3М14 "Калибр" возле порта в Новороссийске, Краснодарского края РФ. В Сети появилось видео с моментом запуска этих ракет для удара по Украине.

видео дня

Смотрите видео с запуском крылатых ракет для ударов по Украине:

ракетный обстрел
РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и Шахедами / фото: скриншот

Крылатые ракеты были замечены на севере Николаевской области уже в 00:00, сообщают Воздушные силы ВСУ. Они летели северо-западным курсом в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей.

Также известно, что россияне запустили баллистическую ракету через Сумскую область в направлении Полтавской области.

ракетный обстрел
РФ атаковала Украину крылатыми ракетами и Шахедами / фото: скриншот

В Telegram-канале Николаевский Ванек сообщается, что крылатые ракеты долетели к Полтавской области. Они летят в направлении Гадяча.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на ракетный обстрел Украины. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует неуважение к сигналам Дональда Трампа. Такая атака врага требует сильного ответа.

"Комбинированная атака россиян - Путин демонстрирует неуважение к озвученным сигналам команды президента США Дональда Трампа. Нужен сильный ответ на такие действия", - написал Коваленко.

Ракетный обстрел Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в РФ с аэродрома "Оленья" Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, а также самолеты Ту-22м3. Взрывы были слышны в нескольких областях Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Он отметил, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что было подтверждено сбитие 77 воздушных целей. В ведомстве добавили, что противник атаковал объекты украинской энергетики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России ракетный удар атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

01:06Украина
Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:19Мир
Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФ

00:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти овечку среди единорогов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Дроны атаковали НПЗ в РФ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

Последние новости

01:06

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

00:19

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:04

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФВидео

10 февраля, понедельник
23:25

ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

23:05

Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
22:58

Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

22:42

Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

22:24

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

22:22

Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину

Реклама
22:09

В США готовят закон о ленд-лизе для передачи Украине "победного оружия": что известно

22:04

Россиян ждут сюрпризы от ВСУ: известно, возможен ли новый прорыв границы РФВидео

22:00

"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

21:59

Мобилизация по-новому и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Шанс начать что-то новое": Настя Каменских сделала громкое заявление

21:44

Чем полезны кешью: как часто орехи надо есть

21:29

Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

21:08

Индексация пенсий в Украине: известно, как вырастут выплаты

21:05

Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет

20:51

Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям

20:39

Путин может остановить войну против Украины: названо важное условиеВидео

Реклама
20:31

В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

20:22

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

20:13

Где спрятана панда: только люди со "зрением орла" найдут ее за 5 секунд

20:10

Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

19:46

Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилахВидео

19:45

"Не был лучшим": Кондратюк высказался про победу Ziferblat на Нацотборе-2025

19:38

Влупит -15 градусов и появится снег: Украину атаковало сильное похолодание

19:32

Война до 2027 года: в СНБО оценили ресурсы Путина для продолжения агрессии

19:10

Путин четверть века пьет кровь из золотого бокаламнение

19:03

Все начнется через 2-3 года: новый "реалистичный" прогноз о распаде РФВидео

18:58

Сколько нужно ходить ежедневно для "избавления от живота": темп и время

18:53

В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали

18:45

Тайный и проверенный китайский метод: как моментально заснуть всего за 2 минутыВидео

18:21

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

18:16

Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

18:10

"Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

17:43

Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

17:29

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину: Тука предупредил об угрозеВидео

17:28

Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

17:27

Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - ТукаВидео

Реклама
16:48

"Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

16:48

Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

16:31

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

16:24

"Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз насчет быстрого завершения войны

16:21

Мгновенно удаляет грязь и плесень: доступное средство сделает стиралку чистой

16:16

Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

16:00

Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

15:26

"Нет 20% черепной коробки": звезда Лиги смеха перенес кровоизлияние в мозг

15:18

Какие блюда нельзя ставить на стол 11 февраля – приметы, праздники, именины

15:15

Худший сценарий для Украины: Тука о плане Трампа по завершению войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять