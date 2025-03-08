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Четыре фигуры за спиной Трампа: эксперт раскрыл, кто определяет внешний курс США

Андрей Ганчук
8 марта 2025, 21:59
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При Рейгане или Буше военный компании обладали мощным лобби и определяли внешнюю политику США, но теперь все изменилось, считает Виталий Кулик.
Трамп, ВПК США
За спиной Трампа - влиятельные технобароны, которые определяют внешнюю политику США, но не ВПК - Кулик / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Википедия

Кратко:

  • ВПК больше не определяет внешнюю политику США
  • За спиной Трампа стоят бизнесмены
  • Трамп играет с опасной стратегией

Военно-промышленный комплекс больше не играет ключевой роли в США и не оказывает решающего влияния на внешнюю политику государства. Внешнеполитический курс сегодня определяют такие бизнесмены, как Илон Маск, Питер Тиль, Марк Цукерберг и Джозеф Безос. Об этом заявил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, как отреагирует американский ВПК на прекращение военной помощи Украине.

По словам эксперта, военно-промышленный комплекс теперь не настолько влиятельный, чтобы определять внешнюю политику США.

"Я бы не преувеличивал влияние лобби военно-промышленного комплекса США на Трампа. К сожалению, ситуация изменилась по сравнению с тем, как выглядели расклады лоббистов при Рейгане или Буше. Тогда военные компании США имели настолько мощное лобби, что их мнение фактически определяло внешнеполитический курс США", - полагает Кулик.

Смотрите видео, в котором Кулик рассказал, кто теперь определяет внешнюю политику Штатов:

Кто стоит за внешнеполитическим курсом США

Теперь у власти в Штатах "технобароны".

"Сегодня технобароны определяют внешнеполитический курс Соединенных Штатов. Маск, Безос, Цукерберг, Тиль – вот кто определяет направление внешней политики, технобароны, а не военно-промышленный комплекс. Поэтому интересами военно-промышленного комплекса могут иногда пренебречь. И в США звучат очень опасные вещи, например, о сокращении Штатами расходов на оборону – это прямой намек на то, что с интересами ВПК команда Трампа считаться не будет.

А эти "императоры без границ", эти технобароны выходят на первый план. Они сейчас являются опорой трампистского режима, а не военно-промышленные компании. Поэтому я бы не преувеличивал их вес", - объяснил Кулик.

У Трампа опасные для обороны США планы

Также он добавил, что Трамп вынашивает опасные планы, связанные с ослаблением стратегической обороны США. И военно-промышленный комплекс в его политике не настолько важен.

"К тому же никто никому ничего не будет возмещать. Трамп скажет, что это цена за мир – мол, мы сокращаем расходы и инициируем большую ядерную разрядку с Россией и Китаем, мы инициируем снижение военного присутствия на Европейском континенте непосредственно вооруженным силами. Все эти вещи крайне опасны с точки зрения стратегической игры, но то, на что Трамп вполне может пойти.

Это решения крупными мазками. Да, конечно, есть запущенные механизмы, и Европа будет продолжать милитаризироваться. А Трамп может в это играть: сокращать расходы, уменьшать оборонный заказ, чтобы вложиться в какую-то другую сферу. Например, они вдвоем с Маском хотят полететь на Марс или строят стену, или реализуют еще какой-то инфраструктурный проект.

То есть ВПК для Трампа не является супер-весомым и влиятельным фактором, как это было раньше. Сейчас ситуация выглядит иначе", - подчеркнул Виталий Кулик.

Трамп поставил на паузу военную помощь Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, американские журналисты The New York Times ранее написали, что Трамп не возобновил военную помощь Украине после того, как получил послание от Зеленского о готовности Киева к мирным переговорам с агрессором РФ.

США поставили военную помощь Украине на паузу для пересмотра финансирования поддержки, сказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, речи о постоянной отмене поддержки пока не идет.

Россия использует паузу в военной поддержке Украине от США, чтобы нарастить ракетные и дроновые удары, а также истощить украинскую ПВО, отметили аналитики Института изучения войны. Уменьшение американской помощи может негативно повлиять на обороноспособность украинского государства.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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