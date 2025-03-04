США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

Основное:
- США и Украина готовятся подписать соглашение об ископаемых уже сегодня
- Белый дом и украинское посольство пока не предоставили никаких комментариев
Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
В материале говорится, что Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о подписании соглашения во время своего обращения к Конгрессу во вторник вечером, заявили три источника. В то же время они предостерегли, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.
Белый дом пока не ответил на запрос о комментарии. Администрация президента Украины в Киеве и украинское посольство в Вашингтоне также не предоставили комментариев.
Напомним, выступление Трампа состоится 5 марта в 4 утра по киевскому времени.
Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме
Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.
Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.
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Что нужно знать о Reuters?
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