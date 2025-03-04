США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых: СМИ назвали точную дату

Соглашение могут подписать в ближайшее время.

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США и Украина готовятся подписать соглашение по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

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США и Украина готовятся подписать соглашение об ископаемых уже сегодня

Белый дом и украинское посольство пока не предоставили никаких комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина планируют подписать соглашение о полезных ископаемых после провальной встречи в Овальном кабинете. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В материале говорится, что Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о подписании соглашения во время своего обращения к Конгрессу во вторник вечером, заявили три источника. В то же время они предостерегли, что соглашение еще не подписано и ситуация может измениться.

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Белый дом пока не ответил на запрос о комментарии. Администрация президента Украины в Киеве и украинское посольство в Вашингтоне также не предоставили комментариев.

Напомним, выступление Трампа состоится 5 марта в 4 утра по киевскому времени.

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Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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