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"РФ не будет диктовать Украине условия": в Раде сделали резкое заявление о выборах

Марина Фурман
19 февраля 2025, 14:04
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Стефанчук подчеркнул, что Украине нужны пули, а не бюллетени.
Стефанчук, выборы
Глава Рады сделал громкое заявление о президентских выборах в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Стефанчука:

  • Украине нужны пули, а не бюллетени
  • Президентские выборы состоятся после завершения военного положения в стране
  • Россия не может диктовать Украине свои условия

Президентские выборы в Украине состоятся и пройдут по законодательству, после завершения военного положения в государстве. Об этом написал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

По словам спикера парламента, когда звучат заявления о необходимости выборов во время полномасштабной войны, стоит разобраться: это реальная возможность или очередной инструмент дестабилизации Украины.

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Кроме того, глава Рады подчеркнул, что Украине нужны пули, а не бюллетени. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский был избран на демократических выборах. Сегодня он возглавляет борьбу за свободу, независимость и жизнь украинцев.

Стефанчук подчеркнул, что страна-агрессор Россия не может Украине ничего диктовать.

"Мы не будем копировать их практики, где "победитель" известен еще до голосования, а псевдовыборы проходят вместе с псевдореферендумами - в нашем случае еще и под дулами российских автоматов", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что Россия никогда не была за мир - она всегда прикрывала агрессию псевдо-миротворчеством.

"Ее сценарий неизменен: сначала оккупация, затем давление через "переговоры", которые должны лишь закрепить достигнутое силой", - подчеркнул председатель ВРУ.

Выборы в Украине - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп цинично намекнул на то, что Украине надо проводить выборы, если она хочет сесть за стол переговоров. Он также добавил, что сейчас поддержка президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев якобы упала до 4%.

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что для проведения президентских и парламентских выборов после завершения войны необходимо принятие отдельного закона. Действующее законодательство не содержит механизмов для внесрочных выборов в послевоенный период.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приостановление военного положения для проведения выборов в стране приведет к потере боеспособности украинской армии. Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы, однако население против выборов во время войны.

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Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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