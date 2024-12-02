Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Алексей Тесля
2 декабря 2024, 02:30
1650
В Кремле с самого начала заявляли, что имеют две цели, напомнил Марк Фейгин.
Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз
/ колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

Важно:

  • Путин очень хочет убить кого-то из высшего украинского руководства
  • РФ будет бить по критической инфраструктуре и центрам принятия решений

Угрозу ракетного удара страны-агрессора РФ по центру Киева прокомментировал известный российский оппозиционер Марк Фейгин.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, что такими "целями" не являются правительственные здания, банки, предприятия в Киеве, однако диктатор Владимир Путин очень хочет убить кого-то из высшего украинского руководства.

видео дня

"За время полномасштабной войны Россия уже сделала все, что могла. Они ударили по крупнейшим предприятиям, использовали ракеты средней дальности, постепенно разрушают критическую инфраструктуру Украины", – пояснил собеседник.

При этом он напомнил о том, что в Кремле с самого начала заявляли, что имеют две цели – критическую инфраструктуру и центры принятия решений, а под этим можно предположить, что речь идет о политическом руководстве Украины.

"Политическая верхушка не соглашается на капитуляцию, продолжает сопротивление. В этой ситуации Путину нужно поднимать ставки. А как это сделать, если удары по энергетике уже были? По атомной станции еще не пришло время, а по центрам принятия решений ему очень хотелось бы", – не исключает российский оппозиционер.

Глава Кремля мог бы решиться на подобные удары, хотя понятно, что Президент Украины точно имеет усиленную охрану. Поэтому любые атаки не будут успешными, однако Кремль продолжает тактику запугивания.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

Читайте также:

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Владимир Путин Марк Фейгин
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:59Украина
Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

21:22Украина
Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Чем отличаются два кота: надо найти 3 отличия за 19 секунд

Чем отличаются два кота: надо найти 3 отличия за 19 секунд

Гороскоп на завтра 2 декабря: Близнецам - невероятная удача, Весам - непростой день

Гороскоп на завтра 2 декабря: Близнецам - невероятная удача, Весам - непростой день

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

Последние новости

03:02

На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

02:30

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

02:11

Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

01:30

"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

00:30

"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко днуЭкономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну
00:29

Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

01 декабря, воскресенье
23:32

Не представляют счастья без набитого кошелька: ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака

22:59

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:20

В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

Реклама
22:18

Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

21:58

Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

21:23

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

21:22

Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

21:13

Грузия в кровавом огнемнение

20:50

Как понять, что на СТО вас обманывают: механик рассказал о лайфхаке с "крестиком"

20:48

"Задела его эго": Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом

20:32

Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

19:47

Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря

19:44

Гороскоп на декабрь 2024 для Львов: новость, хорошие деньги и травмаВидео

19:38

В 2 областях объявили штормовое предупреждение: синоптики говорят об опасности

Реклама
19:30

Не только мурлыканье: как понять, что кот вас по-настоящему любит - признаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирии и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

18:52

К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

18:46

Что ждет Стрельцов в декабре 2024 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

18:41

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

18:06

"До дна России еще далеко": рубль будет обесцениваться еще больше - эксперт Новак

17:55

РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность

17:51

Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

17:11

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря:

17:03

Появление иностранных войск в Украине вполне возможно - представитель ЕС

16:57

"Худшая мама в мире": за какой поступок женщину из США раскритиковала вся сеть

16:21

РФ выбрала новую цель на востоке после захвата Угледара – британская разведка

16:20

Вступление Украины в НАТО: возможно ли присоединение к Альянсу без отдельных территорий - Зеленский

16:20

"Не знаем, что петь": Джамала назвала звезд, которых отправила бы на Евровидение

16:11

Резкий обвал рубля: партнеры РФ отказываются от сотрудничества - детали

16:08

Ученые раскрыли простой секрет долголетия: что делать каждый день - исследование

15:38

Только люди с отличным зрением увидят кота: загадку надо разгадать за 30 секунд

15:16

Там производились составляющие дронов: в РФ вспыхнул масштабный пожар на заводеВидео

15:15

В РФ признали проблемы: стало известно, сколько еще может длиться война в Украине

15:07

Идеальный пробивной раствор: как моментально прочистить забитую канализацию

Реклама
14:49

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Овнам - долги, Девам - удача

14:24

РФ готовит масштабное наступление на Запорожье: в ВСУ предупредили об угрозе

14:11

Путин получил за Орешник: названа причина стремительного падения рубля

13:57

Путин рискует навлечь гнев Трампа: СМИ о хитрой дипломатической игре Зеленского

13:51

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

13:47

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назадВидео

13:39

Цибульская призналась, кого считает самым привлекательным мужчиной шоу-бизнеса

13:19

Каким будет сценарий Трампа по Украине: экс-советник президента сделал прогноз

13:03

РФ сбросила взрывчатку на маршрутку в Херсоне: много раненых и погибших

12:52

Кремль установил дедлайн для захвата Покровска: когда начнутся бои за город

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять