Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

В Кремле с самого начала заявляли, что имеют две цели, напомнил Марк Фейгин.

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Путин очень хочет убить кого-то из высшего украинского руководства

РФ будет бить по критической инфраструктуре и центрам принятия решений

Угрозу ракетного удара страны-агрессора РФ по центру Киева прокомментировал известный российский оппозиционер Марк Фейгин.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, что такими "целями" не являются правительственные здания, банки, предприятия в Киеве, однако диктатор Владимир Путин очень хочет убить кого-то из высшего украинского руководства.

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"За время полномасштабной войны Россия уже сделала все, что могла. Они ударили по крупнейшим предприятиям, использовали ракеты средней дальности, постепенно разрушают критическую инфраструктуру Украины", – пояснил собеседник.

При этом он напомнил о том, что в Кремле с самого начала заявляли, что имеют две цели – критическую инфраструктуру и центры принятия решений, а под этим можно предположить, что речь идет о политическом руководстве Украины.

"Политическая верхушка не соглашается на капитуляцию, продолжает сопротивление. В этой ситуации Путину нужно поднимать ставки. А как это сделать, если удары по энергетике уже были? По атомной станции еще не пришло время, а по центрам принятия решений ему очень хотелось бы", – не исключает российский оппозиционер.

Глава Кремля мог бы решиться на подобные удары, хотя понятно, что Президент Украины точно имеет усиленную охрану. Поэтому любые атаки не будут успешными, однако Кремль продолжает тактику запугивания.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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