В РФ поднимали "самолет судного дня": связано ли это с применением "Орешника"

Известно, что 12 декабря Ил-96 в 15:22 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.

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Не стоит поддаваться панике / Коллаж: Главред, фото Википедия, kremlin.ru

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Враг поднимал "самолет судного дня"

Ил-96 россияне использовали перед запуском ракеты "Орешник"

В четверг, 12 декабря над Москвой кружил Ил-96, который еще называют "самолетом судного дня". Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заявил в комментарии 24 Каналу, что этот самолет управляет многими процессами.

В частности, самолет поднимают в небо накануне опасности или действий, которые могут к ней привести. Как известно, ранее Ил-96 использовали перед запуском ракеты "Орешник".

видео дня

Военный эксперт также добавил, что не следует отбрасывать информационно-психологическую операцию, к которой часто прибегает РФ.

Свитан подчеркнул, что не нужно поддаваться панике. К тому же не обязательно враг снова применит "Орешник". Оккупанты имеют очень много различных средств, которые могут использовать в любой момент.

"Комплекс "Орешник" относится к ракетам средней дальности. Мы о нем много говорим в последнее время, но у россиян есть около 500 межконтинентальных баллистических ракет. Они могут достичь любого места в Украине, Европе и в части Америки", - подчеркнул летчик-инструктор.

Согласно данным Flightradar24, приложения для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, известно, что Ил-96-400ВПУ для ФСБ с бортовым номером RA-96104, в 15:22 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.

Ракетный комплекс / Инфографика: Главред

Угроза удара "Орешником" по Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх, Россия готовится осуществить запуск очередной экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник" по территории Украины, и это может произойти в ближайшие дни. По ее словам, президент РФ Владимир Путин публично подтвердил планы на новый запуск ракеты "Орешник".

Эксперт Валерий Чалый недавно информировал, что РФ может нанести демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что РФ может применить ракету "Орешник" с 11 по 13 декабря во временной промежуток с 10:00 по 14:00 в каждый из этих дней. А также в период с 16 по 21 декабря с 10:00 до 14:00 часов. Именно в эти часы происходит закрытие воздушного пространства над полигоном.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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