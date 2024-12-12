Трамп раскритиковал Байдена за разрешение ВСУ на удары по РФ: в Белом доме ответили

США предоставляют Украине максимальные возможности для обороны, заявил Джон Кирби.

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США предоставляют Украине максимальные возможности для обороны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Главное из заявления Кирби:

США стремятся обеспечить Украине лучшие возможности на поле боя и за столом переговоров

Политика президента Байдена остается неизменной

Администрация президента США Джо Байдена продолжает предпринимать стратегические шаги, чтобы обеспечить Украине преимущество как на поле боя, так и на переговорах. Это включает разрешение на удары дальнобойными ракетами по военным целям на территории России. Такое заявление сделал советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне в ответ на критику со стороны избранного президента Дональда Трампа.

"Я не буду вдаваться в споры с избранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве. Могу только повторить, в чем заключалась политика и распоряжения президента Байдена", - заявил Кирби. видео дня

По его словам, правительство США делает все возможное, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности для обороны.

"Чтобы в случае, если - и когда - дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя", - подчеркнул представитель действующей администрации.

Кирби отметил, что распоряжение Байдена позволяет Украине использовать ракетные системы большой дальности для атак по военным целям на территории России. Эта политика, как отметил советник, остается в силе.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Напомним, Дональд Трамп недоволен использованием американских ракет для ударов по территории России. По его мнению, это лишь способствует эскалации.

Трамп выступает против членства Украины в НАТО, но поддержал идею сильной и хорошо вооруженной Украины после войны. Он также поддержал отправку европейских войск в Украину, но исключил возможность размещения войск США.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана от команды Дональда Трампа для завершения войны пока не существует. Украина не получала ни одного конкретного документа по этому поводу.

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Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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