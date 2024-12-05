Зачем втыкать столовые приборы в лук: трюк от экспертки по чистоте

Любой вид лука - белый или красный - подойдет для очистки.

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Как удалить ржавчину без химии с помощью лука / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как легко избавиться от ржавчины со столовых приборов

Чем можно предотвратить повторное появление пятен

Специалист по уборке поделилась простым способом быстро и эффективно удалить ржавчину со столовых приборов, не тратя деньги на химические средства.

Как пишет издание Главред со ссылкой на Mirror, решить эту проблему можно с помощью доступного и натурального метода, не требующего дорогих очистителей.

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Эксперт Лорна Уайт предложила гениальный способ, который позволяет не только сэкономить, но и избавиться от ржавчины с помощью продукта, который есть практически в каждом доме - лука.

Чтобы очистить ножи или вилки от ржавчины, нужно несколько раз воткнуть их в луковицу. По словам Лорны, результат будет заметен сразу - ржавчина буквально исчезает. После этого столовые приборы необходимо вытереть насухо тряпкой из микрофибры, чтобы предотвратить повторное появление пятен.

Для старых или значительных пятен ржавчины Лорна советует оставить приборы в луковице на несколько минут, что позволит усилить эффект. Она также отметила, что любой вид лука - белый или красный - подойдет для очистки.

Что интересно, эксперты также делились методом, как обновить старые елочные шарики. Оказывается, мука и сода поможет в создании настоящего шедевра.

Еще больше лайфхаков:

Как в древности использовали лук? В Средневековье для защиты от стрел, ударов алебард и мечей воины надевали железные шлемы, латы и прикрывались щитом. Но, не надеясь на прочность железной брони, многие из них также носили на груди обереги, которым приписывали волшебную защиту от поражения оружием. Обычно в качестве амулета использовали головку дикого лука или чеснока. Полагали, что плотная сухая кожица, как броня, оберегающая нежные, свежие листочки лука, способна спасти от всяких бедствий жизнь человека. Один из видов лука даже с тех пор называют Аллиум викторалис (Allium victoralis) - лук победный, пишет Википедия.

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