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Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

Анна Косик
12 декабря 2024, 12:45
108
Пошаговая инструкция, как правильно сажать косточку от авокадо, поможет вырастить растение дома.
авокадо
Как понять, что косточка авокадо прорастает / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Как выращивать авокадо в домашних условиях
  • Как определить, прорастает ли косточка авокадо
  • Когда стоит пересаживать авокадо в землю

Авокадо - вкусный и полезный фрукт, но мало кто знает, как посадить косточку авокадо, чтобы вырастить дома это экзотическое растение без лишних хлопот.

Главред узнавал, как легко вырастить авокадо, сколько прорастает косточка авокадо в воде и другие важные нюансы при уходе за ростком этого фрукта.

видео дня

Для начала, как рассказывает автор канала "Выращиваем дома", аккуратно разрежьте авокадо пополам, избегая повреждения косточки. Тщательно промойте ее под водой, чтобы удалить остатки мякоти.

Далее положите косточку в воду, примерно на неделю времени. Воду в емкости при этом стоит менять каждый день. Когда кожица на косточке начнет шелушиться, ее нужно снять.

Этот этап нужен в том случае, если вас интересует, как ускорить прорастание косточки авокадо. Более того, почищенная от кожицы косточка повышает вероятность того, что будущий плод не заплесневеет.

Следующим этапом нужно очищенную косточку высадить в землю на половину ее высоты. Главное, чтобы земля была всегда влажной, а горшок с ней стоял в теплом месте.

Если говорить о том, сколько прорастает косточка авокадо в воде, а не в земле, то это от 2 до 6 недель в зависимости от условий. В таком случае вставьте 3-4 зубочистки в среднюю часть косточки, чтобы она держалась в банке с водой. Основание должно быть погружено в воду на 1-2 см. Поставьте конструкцию на освещенное место.

Через несколько недель косточка начнет трескаться, а из основания появится маленький корешок. Это первый признак успешного проращивания. Позже из верхушки вырастет росток.

Каждую косточку с ростком нужно отдельно высадить в горшок и уже через несколько месяцев у вас может вырасти растение высотой в 50 сантиметров.

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Что такое "Выращиваем дома"?

"Выращиваем дома" - это канал о выращивании экзотических и комнатных растений, а также о природе. Автор канала Наталья делится полезными советами по садоводству и уходу за растениями. На "Выращиваем дома" подписалось более 10 тысяч пользователей.

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