Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

Пошаговая инструкция, как правильно сажать косточку от авокадо, поможет вырастить растение дома.

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Как понять, что косточка авокадо прорастает / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скрин с видео

Вы узнаете:

Как выращивать авокадо в домашних условиях

Как определить, прорастает ли косточка авокадо

Когда стоит пересаживать авокадо в землю

Авокадо - вкусный и полезный фрукт, но мало кто знает, как посадить косточку авокадо, чтобы вырастить дома это экзотическое растение без лишних хлопот.

Главред узнавал, как легко вырастить авокадо, сколько прорастает косточка авокадо в воде и другие важные нюансы при уходе за ростком этого фрукта.

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Для начала, как рассказывает автор канала "Выращиваем дома", аккуратно разрежьте авокадо пополам, избегая повреждения косточки. Тщательно промойте ее под водой, чтобы удалить остатки мякоти.

Далее положите косточку в воду, примерно на неделю времени. Воду в емкости при этом стоит менять каждый день. Когда кожица на косточке начнет шелушиться, ее нужно снять.

Этот этап нужен в том случае, если вас интересует, как ускорить прорастание косточки авокадо. Более того, почищенная от кожицы косточка повышает вероятность того, что будущий плод не заплесневеет.

Следующим этапом нужно очищенную косточку высадить в землю на половину ее высоты. Главное, чтобы земля была всегда влажной, а горшок с ней стоял в теплом месте.

Если говорить о том, сколько прорастает косточка авокадо в воде, а не в земле, то это от 2 до 6 недель в зависимости от условий. В таком случае вставьте 3-4 зубочистки в среднюю часть косточки, чтобы она держалась в банке с водой. Основание должно быть погружено в воду на 1-2 см. Поставьте конструкцию на освещенное место.

Через несколько недель косточка начнет трескаться, а из основания появится маленький корешок. Это первый признак успешного проращивания. Позже из верхушки вырастет росток.

Каждую косточку с ростком нужно отдельно высадить в горшок и уже через несколько месяцев у вас может вырасти растение высотой в 50 сантиметров.

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Что такое "Выращиваем дома"? "Выращиваем дома" - это канал о выращивании экзотических и комнатных растений, а также о природе. Автор канала Наталья делится полезными советами по садоводству и уходу за растениями. На "Выращиваем дома" подписалось более 10 тысяч пользователей.

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