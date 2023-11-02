Что можно сделать с твердым авокадо: девушка удивила лайфхаком с кипятком

Каждому попадался твердый авокадо, однако эту проблему можно решить благодаря одному лайфхаку.

https://glavred.info/life/chto-mozhno-sdelat-s-tverdym-avokado-devushka-udivila-layfhakom-s-kipyatkom-10513513.html Ссылка скопирована

Что можно сделать с твердым авокадо / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Твердый авокадо неудобен в использовании, однако большинство лайфхаков, которые рассказывают, что можно сделать с твердым авокадо, чтобы фрукт быстро созрел, не работают.

Девушка в ТикТок показала, что сделать, чтобы авокадо стал мягким за пять минут.

Как сделать так чтобы авокадо быстро созрел

Для этого вам понадобится:

видео дня

авокадо

банка

кипяток

Положите авокадо в банку, после чего залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Фрукт должен пожелтеть . Спустя это время вы почувствуете, что авокадо легко разрезается, а его мякот стала мягкой.

Смотрите видео о том, как размягчить авокадо:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.