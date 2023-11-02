Что можно сделать с твердым авокадо: девушка удивила лайфхаком с кипятком

Каждому попадался твердый авокадо, однако эту проблему можно решить благодаря одному лайфхаку.
Твердый авокадо неудобен в использовании, однако большинство лайфхаков, которые рассказывают, что можно сделать с твердым авокадо, чтобы фрукт быстро созрел, не работают.
Девушка в ТикТок показала, что сделать, чтобы авокадо стал мягким за пять минут.
Как сделать так чтобы авокадо быстро созрел
Для этого вам понадобится:
видео дня
- авокадо
- банка
- кипяток
Положите авокадо в банку, после чего залейте кипятком и оставьте на 5 минут. Фрукт должен пожелтеть . Спустя это время вы почувствуете, что авокадо легко разрезается, а его мякот стала мягкой.
Смотрите видео о том, как размягчить авокадо:
@happy_barny Лайфхак працює! Стиглий авокадо за 20грн?? #авокадо?#авокадовокропі#лайфхак#рецепт♬ Acharuli Gandagana - Trap Remix Edit - Georgian Folk
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