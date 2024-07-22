Неожиданные свойства лука: как хранить авокадо после разрезания

Часто съесть целое авокадо за один раз не получается, если поставить его остатки в холодильник - они очень быстро потемнеют. Однако есть способ сохранить его свежим.

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Как сохранить свежее авокадо / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Авокадо достаточно питательный и дорогой продукт, но сохранить его свежим после разрезания довольно сложно, даже в холодильнике. Однако Джерри Джеймс Стон на YouTube рассказал, как сделать так, чтобы авокадо не потемнело и поможет в этом довольно неожиданный продукт.

Джерри говорит, что после того, как вы разрезали авокадо и осталась его часть, нужно взять лук. Его нарежьте на средние прямоугольники и забросьте в небольшой лоток или миску. Поверх лука нужно выложить авокадо, накрыть его плотной крышкой и отправить в холодильник. Так авокадо будет оставаться свежим и не будет темнеть еще в течение определенного времени.

Как правильно хранить авокадо

Другие пользователи интернета советуют попробовать положить авокадо в герметичный контейнер и оставить его в холодильнике. В таком виде разрезанный фрукт сможет пролежать в хорошем состоянии еще 3-4 дня. Кроме этого можно заморозить авокадо. Размороженный фрукт можно будет использовать в течение 6 месяцев, однако только для пасты на бутерброды.

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Нужно ли хранить авокадо в холодильнике

Авокадо в зависимости от его состояния нужно хранить либо при комнатной температуре, либо в холодильнике. Если авокадо еще не дозрело - храните его просто на столе, но вот спелый, или разрезанный фрукт нужно прятать в холодильник.

Можно ли есть авокадо, если оно потемнело

Если середина авокадо не отдает горечью, а потемнела только внешняя его оболочка, то есть такой фрукт можно. Его цвет изменился из-за того, что мякоть имеет очень высокое количество железа в середине. При соприкосновении с воздухом начинается реакция окисления. Это заставляет разделенные половинки темнеть.

Кто такой Джерри Джеймс Стоун? Джерри Джеймс Стоун - YouTube-блогер, владелец одноименного канала, за которым следят более 240 тысяч пользователей. Блогер рассказывает о вегетарианской и веганской еде, простых рецептах и кухонных хитростях.

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