Авокадо темнеть не будет: повар показала 3 хитрости

Существует несколько способов хранения авокадо, чтобы оно не чернело.

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Как хранить авокадо / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Существует несколько способов хранения авокадо, чтобы оно не обесцвечивалось слишком быстро, начиная с использования кулинарного масла.

Некоторыми из них поделилась шеф-повар Джессика Гэвин в своем TikTok, где она делится полезными лайфхаками, пишет express.

"Не позволяйте неиспользованному авокадо пропадать зря", - говорит Джессика.

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Повар рекомендует обмазать поверхность авокадо масло с нейтральным вкусом, которое создает липидный барьер, предотвращающий взаимодействие кислорода с открытыми фруктами.

Другой метод — равномерно выжать лимонный сок на открытую сторону плода, который содержит мощные антиоксиданты, чтобы уменьшить потемнение, объяснила шеф-повар.

Однако она отметила, что слишком много лимона может привести к тому, что фрукт станет мягким, поэтому лучше ограничить количество несколькими каплями.

И последнее, но не менее важное: Джессика заявила, что самый быстрый способ предотвратить потемнение авокадо — это положить разрезанное наполовину авокадо лицевой стороной вниз на кусок фольги.

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