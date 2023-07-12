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Нужна всего минута: химик Репич показал, как ускорить созревание авокадо

Сергей Кущ
12 июля 2023, 15:17 обновлено 12 июля, 15:17
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Кандидат химических наук поделился невероятно простым способом.
Химик Репич показал, как сделать авокадо спелым всего за минуту
Химик Репич показал, как сделать авокадо спелым всего за минуту / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Авокадо в наши дни стал нереально популярным продуктом. Его добавляют в салаты, на бутерброды и различные блюда. Но полный вкус авокадо можно ощутить лишь тогда, когда он созрел.

Кандидат химических наук, научный эксперт телеканала 1+1 Глеб Репич показал очень простой, но рабочий способ.

Для этого вам понадобится зеленый и твердый авокадо, который нужно проколоть вилкой или другим острым предметом во многих местах.

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Далее нужно положить фрукт в микроволновку на 30 секунд. Если авокадо не стал мягким, то отправьте его в микроволновую печь еще на 30 секунд.

Как ускорить созревание авокадо
Как ускорить созревание авокадо / скриншот с видео

Теперь необходимо дать фрукту время, чтобы остыть. Готово! Теперь ваш авокадо спелый и сочный и готов к употреблению

Смотрите видео о том, как ускорить процесс созревание авокадо

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