Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурманов

Что будет, если не поставить борщ в холодильник - сколько дней борщ можно есть.

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Сколько дней можно есть красный борщ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/ivabalk

Борщ является одним из самых любимых блюд во многих домах и его с удовольствием употребляют как зимой, так и летом. Однако особенно в теплый период времени возникает вопрос о том, сколько можно хранить приготовленный борщ в холодильнике.

Ведь летом, из-за воздействия повышенных температур, многие продукты подвергаются более высокому риску испортиться. Это касается и борща, ведь в его основе лежит мясной бульон, что может закончиться тем, что он попросту скиснет раньше времени.

Какие продукты влияют на срок хранения борща

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно борщ вы готовите, ведь существует множество разных рецептов на любой вкус.

Приготовленный на мясном бульоне борщ, обычно, храниться до 3-5 суток;

Если для приготовления борща использовали копчености, срок хранения составит не более 2 суток;

Борщ на грибном бульоне сохранятся не более суток (грибы портятся очень быстро).

Можно ли есть борщ на 7-й день

Кулинары рекомендуют перед тем, как отправить борщ в холодильник, охладить его после приготовления. Это позволит не испортиться вашему супу дольше. А при условии правильного хранения в холодильнике, борщ может оставаться пригодным даже до 6-7 суток.

Что за блюдо борщ? Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".

Как понять - пропал борщ или нет

Нередко, особенно в жаркую погоду, можно столкнуться с преждевременным скисанием супа, в том числе борща. Явными признаками того, что ваш борщ испортился, является характерный кисловаты запах, а также аналогичный вкус.

Есть такой борщ не рекомендуется, ведь можно легко получить проблемы с желудком. Если вы заметили, что борщ резко поменял запах, изменил цвет, или на нем образовалась пена и пузырьки во время кипячения, можете смело выливать его в помои.

Что делать, чтобы борщ не скис

Кулинары говорят о том, что использование капусты может продлить срок хранения борща. Также однозначным условием длительного хранение борща является использование холодильника. При этом кастрюлю с борщом поместите в самую холодную часть холодильника. Тем самым низкая температура замедлит процессы разложения супа и поможет вам наслаждаться борщом дольше.

Смотрите видео - на Днепропетровщине состоялась кулинарная битва за лучший борщ:

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