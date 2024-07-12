Сколько хранится борщ в холодильнике: неожиданный ответ ошеломит опытных гурманов

Борщ является одним из самых любимых блюд во многих домах и его с удовольствием употребляют как зимой, так и летом. Однако особенно в теплый период времени возникает вопрос о том, сколько можно хранить приготовленный борщ в холодильнике.
Ведь летом, из-за воздействия повышенных температур, многие продукты подвергаются более высокому риску испортиться. Это касается и борща, ведь в его основе лежит мясной бульон, что может закончиться тем, что он попросту скиснет раньше времени.
- Какие продукты влияют на срок хранения борща
- Можно ли есть борщ на 7-й день
- Что за блюдо борщ?
- Как понять - пропал борщ или нет
- Что делать, чтобы борщ не скис
- Смотрите видео - на Днепропетровщине состоялась кулинарная битва за лучший борщ:
Какие продукты влияют на срок хранения борща
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно борщ вы готовите, ведь существует множество разных рецептов на любой вкус.
- Приготовленный на мясном бульоне борщ, обычно, храниться до 3-5 суток;
- Если для приготовления борща использовали копчености, срок хранения составит не более 2 суток;
- Борщ на грибном бульоне сохранятся не более суток (грибы портятся очень быстро).
Можно ли есть борщ на 7-й день
Кулинары рекомендуют перед тем, как отправить борщ в холодильник, охладить его после приготовления. Это позволит не испортиться вашему супу дольше. А при условии правильного хранения в холодильнике, борщ может оставаться пригодным даже до 6-7 суток.
Что за блюдо борщ?
Борщ - украинское жидкое блюдо, которое варится из рубленной свеклы, капусты с добавлением картофеля, фасоли и различных приправ, сообщает "Википедия".
Как понять - пропал борщ или нет
Нередко, особенно в жаркую погоду, можно столкнуться с преждевременным скисанием супа, в том числе борща. Явными признаками того, что ваш борщ испортился, является характерный кисловаты запах, а также аналогичный вкус.
Есть такой борщ не рекомендуется, ведь можно легко получить проблемы с желудком. Если вы заметили, что борщ резко поменял запах, изменил цвет, или на нем образовалась пена и пузырьки во время кипячения, можете смело выливать его в помои.
Что делать, чтобы борщ не скис
Кулинары говорят о том, что использование капусты может продлить срок хранения борща. Также однозначным условием длительного хранение борща является использование холодильника. При этом кастрюлю с борщом поместите в самую холодную часть холодильника. Тем самым низкая температура замедлит процессы разложения супа и поможет вам наслаждаться борщом дольше.
Смотрите видео - на Днепропетровщине состоялась кулинарная битва за лучший борщ:
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