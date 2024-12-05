Как выглядит спелый авокадо: стопроцентный способ не промахнуться с выбором

Основное:
- Как узнать спелый авокадо или нет
- Как должно выглядеть спелое авокадо внутри
Среди плодовых культур, за последнее время, все большую популярность завоевывает авокадо. Это вечнозелёное растение является важной плодовой культурой и давно известно своими полезными свойствами.
Мякоть плодов авокадо чрезвычайно питательна, а также имеет в себе высокое содержание витаминов и ключевых минеральных веществ. Однако у многих возникает вопрос о том, как определить степень спелости плодов авокадо, пишет Главред.
Как узнать спелый авокадо или нет
Для определения спелости авокадо в первую очередь следует обращать внимание на плодоножку. Ее характеристики позволят достаточно точно определить спелость плода и его пригодность к употреблению.
Что важно знать:
- у недозревших плодов плодоножка зеленоватая;
- у перезревших плодов — темная;
- у полностью спелого авокадо плодоножка и часть плода, к которой она крепится - светло-желтого цвета.
Как понять, что авокадо дозрело
Еще одна важная примета, по которой можно определить спелость авокадо – цвет шкурки. Как правило, у дозревшего плода авокадо насыщенный тёмно‑зелёный цвет шкурки.
Именно эти плоды считаются наиболее пригодными к употреблению. Однако, в зависимости от климатических особенностей и сорта авокадо, иногда шкурка спелого плода может иметь фиолетовый или чёрный оттенок.
Как должно выглядеть спелое авокадо внутри
При выборе плодов авокадо обращайте внимание на цвет мякоти, а для этого следует аккуратно отделить плодоножку. О спелости авокадо будет свидетельствовать ярко-зеленый цвет мякоти. Если вы увидели желтоватый оттенок, значит плод еще не доспел и авокадо еще нужно полежать.
Какой авокадо лучше, темный или зелёный
Если на плодах авокадо вы обнаружите плесень, черные пятна и неоднородный цвет кожуры, тогда его лучше не употреблять в пищу. Специалисты также рекомендуют обращать внимание на цвет авокадо. Если у вас перед глазами авокадо темного и зеленого цветов, лучше отдать предпочтение темному цвету, который говорит о спелости плода.
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Что такое авокадо
Вечнозелёное плодовое растение, вид рода Персея. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы. Важная плодовая культура. Плоды авокадо имеют питательную мякоть, богатую витаминами и важными минеральными веществами, пишет Википедия.
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